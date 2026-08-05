Stołeczni policjanci prowadzili działania "Poszukiwany" Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj 89 osób zatrzymanych, w tym 11 poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz 78 osób zatrzymanych na podstawie nakazów doprowadzenia i ustaleń miejsca pobytu – to efekt działań „Poszukiwany”, które 30 lipca przeprowadzili policjanci garnizonu stołecznego.

Pod koniec lipca Policjanci garnizonu stołecznego przeprowadzili działania, których celem było zatrzymanie osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W sumie kryminalni sprawdzili 672 adresy i miejsca, w których mogły przebywać osoby poszukiwane. W akcji uczestniczyło 655 policjantów na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji.

Efektem działań było zatrzymanie 89 osób, w tym:

11 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych,

78 osób zatrzymanych na podstawie nakazów doprowadzenia oraz ustaleń miejsca pobytu, z czego 43 osoby na podstawie nakazów doprowadzenia.

Wśród zatrzymanych było 8 cudzoziemców: 5 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji oraz 1 obywatel Mołdawii.

Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali jedna osobę poszukiwaną w Systemie Informacyjnym Schengen a także odnaleźli jedną osobę zaginioną. Dodatkowo w 13 przypadkach ustalili miejsca pobytu osób na podstawie wydanych zarządzeń.

Działania „Poszukiwany” są jednym z elementów konsekwentnie realizowanych przez Policję przedsięwzięć ukierunkowanych na zatrzymywanie osób ukrywających się przed odpowiedzialnością karną. Każde skuteczne zatrzymanie oznacza wykonanie orzeczenia sądu lub decyzji prokuratora, a także realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

podkom. Kamil Sobótka