Stołeczni policjanci prowadzili działania "Poszukiwany"
89 osób zatrzymanych, w tym 11 poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz 78 osób zatrzymanych na podstawie nakazów doprowadzenia i ustaleń miejsca pobytu – to efekt działań „Poszukiwany”, które 30 lipca przeprowadzili policjanci garnizonu stołecznego.
Pod koniec lipca Policjanci garnizonu stołecznego przeprowadzili działania, których celem było zatrzymanie osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W sumie kryminalni sprawdzili 672 adresy i miejsca, w których mogły przebywać osoby poszukiwane. W akcji uczestniczyło 655 policjantów na terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji.
Efektem działań było zatrzymanie 89 osób, w tym:
- 11 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych,
- 78 osób zatrzymanych na podstawie nakazów doprowadzenia oraz ustaleń miejsca pobytu, z czego 43 osoby na podstawie nakazów doprowadzenia.
Wśród zatrzymanych było 8 cudzoziemców: 5 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji oraz 1 obywatel Mołdawii.
Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali jedna osobę poszukiwaną w Systemie Informacyjnym Schengen a także odnaleźli jedną osobę zaginioną. Dodatkowo w 13 przypadkach ustalili miejsca pobytu osób na podstawie wydanych zarządzeń.
Działania „Poszukiwany” są jednym z elementów konsekwentnie realizowanych przez Policję przedsięwzięć ukierunkowanych na zatrzymywanie osób ukrywających się przed odpowiedzialnością karną. Każde skuteczne zatrzymanie oznacza wykonanie orzeczenia sądu lub decyzji prokuratora, a także realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
podkom. Kamil Sobótka
Film Trzy, dwa, jeden, zero…szukam!
Opis filmu: Trzy, dwa, jeden, zero…szukam!
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