Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu. Został zatrzymany przez stołecznych policjantów Data publikacji 16.07.2026 Powrót Drukuj Stołeczni policjanci zatrzymali 23-letniego obywatela Ukrainy, który opublikował w mediach społecznościowych nagranie zawierające publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa oraz wulgarne treści skierowane wobec uczestników Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej.

Natychmiast po uzyskaniu informacji o opublikowanym materiale funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania oraz zabezpieczenia materiału dowodowego. Do działań włączyli się również policjanci innych komórek organizacyjnych. Efektem skoordynowanej pracy było szybkie namierzenie i zatrzymanie podejrzanego w Bydgoszczy przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.



23-latek usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia. W ocenie śledczych czyn cechuje się rażąco wysoką społeczną szkodliwością. W związku z charakterem popełnionego przestępstwa oraz towarzyszącymi mu okolicznościami mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.



Komenda Stołeczna Policji konsekwentnie reaguje na wszelkie przestępstwa motywowane nienawiścią oraz przypadki publicznego nawoływania do przemocy i łamania prawa. Tego rodzaju czyny będą ścigane z pełną stanowczością – bez względu na narodowość, pochodzenie czy obywatelstwo sprawcy.

Tekst i zdjęcia: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Film i montaż: mł. asp. Jakub Filipiak

Policjant prowadzi zatrzymanego

Zatrzymany 23-latek

Kadr z filmu opublikowanego przez zatrzymanego 23-latka