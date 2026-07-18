Napadli niewinne osoby na autostradzie w Austrii. Kolejni pseudokibice odpowiedzą za brutalny rozbój Data publikacji 18.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału do spraw zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, przy współpracy z austriacką Policją, zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w ubiegłym roku w Austrii. Pseudokibice warszawskiego klubu podczas powrotu z zagranicznego meczu zatrzymali na autostradzie auto, którym podróżowali Chorwaci, a następnie dotkliwie ich pobili i okradli. Podejrzani byli poszukiwani Europejskimi Nakazami Aresztowania. Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani i czeka ich ekstradycja. Wyroki w tej sprawie usłyszało już ośmiu pseudokibiców.

Do napadu doszło w listopadzie ubiegłego roku na autostradzie A9 w okolicach miasta Graz w Austrii. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Napastnicy przy użyciu niebezpiecznych narzędzi zdewastowali pojazd i dotkliwie pobili obcokrajowców, a także ich okradli. Bezpośrednio po zdarzeniu austriacka policja zatrzymała 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji.

W ramach międzynarodowej współpracy policjanci z Wydziału do spraw zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP od początku aktywnie uczestniczyli w międzynarodowej wymianie informacji oraz identyfikacji sprawców zdarzenia. Efektywne współdziałanie prowadzone było za pośrednictwem Oficera Łącznikowego Policji Austriackiej w Warszawie. Dzięki kooperacji polskich i austriackich śledczych zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił stronie austriackiej na przedstawienie zarzutów uczestnikom zdarzenia oraz skierowanie aktu oskarżenia do sądu. W toku głównego procesu w czerwcu br. przed sądem w Graz skazano 8 obywateli RP na kary pozbawienia wolności od 18 miesięcy do 4 lat za rozbój kwalifikowany oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Udział pozostałych osób ustalono w toku dalszego śledztwa. Wobec trzech mężczyzn wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. Należą oni do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców.

Do zatrzymań do doszło na terenie Warszawy i Ząbek. Śledczy ustalili, że jeden z poszukiwanych przebywa za granicą i przyleci do Warszawy samolotem. Na miejscu czekali już na niego stołeczni policjanci oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Okęcie i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. 36-latek został zatrzymany zaraz po wylądowaniu. 41 i 29-latek zostali zatrzymani w mieszkaniach.



Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres stu dni wobec 29-latka i 36-latka. Natomiast o aresztowaniu na okres 90 dni wobec 41-latka zadecydował Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Mężczyzn czeka teraz procedura ekstradycyjna.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Krajowa.

Europejskim Nakazem Aresztowania był poszukiwany do tej sprawy również 47-latek, który został zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Mężczyzna podobnie jak 36-latek z Warszawy został zatrzymany tuż po lądowaniu samolotu, którym wracał do Polski. Więcej o tym zatrzymaniu można przeczytać na stronie KWP Radom.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Zdjęcia i film: Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP

Montaż filmu: podkom. Rafał Markiewicz