Zatrzymali 80-ciu poszukiwanych. Akcja policjantów stołecznego garnizonu Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z garnizonu stołecznego tylko jednego dnia zatrzymali 80 poszukiwanych osób, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe i nakazy doprowadzenia. Podczas akcji funkcjonariusze skontrolowali blisko 700 mieszkań, domów i hosteli na terenie Warszawy, sąsiadujących z nią powiatów oraz innych miast w kraju. W działaniach wzięło udział ponad 600 policjantów różnych pionów z komend rejonowych i powiatowych, komisariatów specjalistycznych oraz poszczególnych wydziałów Komendy Stołecznej Policji.

Przeprowadzona w ubiegłym tygodniu jednodniowa akcja miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych m.in. na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Efektem działań policjantów stołecznego garnizonu było zatrzymanie 80-ciu poszukiwanych.

Wśród osób zatrzymanych byli podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, a także skazani na kary pozbawienia wolności. Trafili oni już do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie spędzą najbliższe miesiące lub lata.

Ponadto zrealizowano 8 zarządzeń sądu lub prokuratora w celu ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych. W trakcie przeprowadzonej akcji, dzięki zaangażowaniu policjantów odnaleziono jedną osobę zaginioną.

Doświadczenie oraz pełne zaangażowanie i współpraca pionów kryminalnych i prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji, a także komend rejonowych, powiatowych oraz komisariatów specjalistycznych naszego garnizonu pozwoliły na wytypowanie ponad 550 adresów (domy i mieszkania) oraz ponad 130 miejsc grupowania się obcokrajowców (m.in. hostele), gdzie natrafiano na poszukiwanych.

Wśród zatrzymanych obcokrajowców znaleźli się dwaj obywatele Turcji – poszukiwani nakazami doprowadzenia, oraz sześciu obywateli Ukrainy – dwóch poszukiwanych listami gończymi oraz czterech za którymi wydano nakazy doprowadzenia.

Dla policjantów stołecznego garnizonu to kolejna w ostatnim czasie akcja, w której wzięli udział. W drugim tygodniu czerwca funkcjonariusze naszego garnizonu byli bardzo efektywni podczas ogólnopolskich działań, o czym można przeczytać tutaj. Zatrzymali wtedy 191 poszukiwanych osób.

Jednym z rekordzistów pod względem liczby posiadanych podstaw poszukiwawczych był 26-latek zatrzymany przez kryminalnych z Piaseczna. Mimo młodego wieku za mężczyzną zostało wydanych aż 10 podstaw poszukiwawczych, w tym jeden list gończy. Został zatrzymany w Krakowie. Więcej o historii tego poszukiwanego na stronie internetowej KPP Piaseczno.