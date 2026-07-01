Poszukiwany ENA obywatel Wietnamu zatrzymany w Warszawie - AktualnościKomenda Stołeczna Policji

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Poszukiwany ENA obywatel Wietnamu zatrzymany w Warszawie

Data publikacji 01.07.2026
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Poszukiwanego ENA obywatela Wietnamu zatrzymali w Warszawie policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. 35-letni mężczyzna był poszukiwany przez niemiecką policję za zabójstwo, jakiego miał dokonać kilka dni wcześniej na terenie miejscowości Greiz.

Policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w ramach współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz przy wsparciu policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że w Warszawie może przebywać 35-letni obywatel Wietnamu poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania natychmiast podjęli czynności mające na celu ustalenie, gdzie może przebywać mężczyzna.

W trakcie dalszych działań udali się na Al. Krakowską i tam w jednym z budynków zatrzymali 35-latka.

Mężczyzna był poszukiwany ENA przez niemiecką policję za zabójstwo, jakiego miał dokonać kilka dni wcześniej na terenie miejscowości Greiz.

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie 35-latek tymczasowo aresztowany na 7 dni do czasu uzupełnienia przez niemiecką policję niezbędnej dokumentacji.

Tekst: Edyta Adamus

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    WTKiZ Zabójstwo
  • WTKiZ Zabójstwo
  • WTKiZ Zabójstwo

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