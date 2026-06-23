Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym" Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Ponad 900 sztuk tabletek, penów i fiolek z preparatami medycznymi, które nie są dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną. W trakcie zorganizowanych działań policjanci zatrzymali 38-latka, który próbował nadać przesyłki z nielegalnymi produktami w jednym z paczkomatów na terenie Wincentowa. Mężczyzna odpowie za próbę wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia.

Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym"

Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym"

Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym"

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji w trakcie wykonywania czynności ustalili, że na terenie powiatu piaseczyńskiego może dojść do próby nadania przesyłek kurierskich z produktami medycznymi niedopuszczonymi do sprzedaży na terenie naszego kraju. W związku z tym zorganizowali działania, podczas których na gorącym uczynku, w trakcie próby nadania paczek w jednym z paczkomatów w Wincentowie, zatrzymali 38-letniego mężczyznę.

W trakcie interwencji mężczyzna przyznał, że w czterech paczkach, które zamierzał nadać, znajdują się nielegalne preparaty zawierające testosteron oraz leki na potencje. Kolejne medykamenty policjanci znaleźli w samochodzie, którym przyjechał pod paczkomat 38-latek oraz w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego. W sumie policjanci zabezpieczyli 760 tabletek, 116 fiolek oraz 41 sztuk penów zawierających środki wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej.

38-latek poinformował policjantów, że wszystkie zabezpieczone produkty medyczne należą do niego. Przyznał też, że na bieżąco zamawia je przez Internet, a następnie odsprzedaje znajomym.

Mężczyzna, po czynnościach w miejscu jego zamieszkania, został przewieziony do Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KSP, gdzie policjanci wykonali czynności procesowe.

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie usłyszał zarzut za próbę wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Tekst: Edyta Adamus