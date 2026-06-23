Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym"
Ponad 900 sztuk tabletek, penów i fiolek z preparatami medycznymi, które nie są dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną. W trakcie zorganizowanych działań policjanci zatrzymali 38-latka, który próbował nadać przesyłki z nielegalnymi produktami w jednym z paczkomatów na terenie Wincentowa. Mężczyzna odpowie za próbę wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia.
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji w trakcie wykonywania czynności ustalili, że na terenie powiatu piaseczyńskiego może dojść do próby nadania przesyłek kurierskich z produktami medycznymi niedopuszczonymi do sprzedaży na terenie naszego kraju. W związku z tym zorganizowali działania, podczas których na gorącym uczynku, w trakcie próby nadania paczek w jednym z paczkomatów w Wincentowie, zatrzymali 38-letniego mężczyznę.
W trakcie interwencji mężczyzna przyznał, że w czterech paczkach, które zamierzał nadać, znajdują się nielegalne preparaty zawierające testosteron oraz leki na potencje. Kolejne medykamenty policjanci znaleźli w samochodzie, którym przyjechał pod paczkomat 38-latek oraz w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego. W sumie policjanci zabezpieczyli 760 tabletek, 116 fiolek oraz 41 sztuk penów zawierających środki wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej.
38-latek poinformował policjantów, że wszystkie zabezpieczone produkty medyczne należą do niego. Przyznał też, że na bieżąco zamawia je przez Internet, a następnie odsprzedaje znajomym.
Mężczyzna, po czynnościach w miejscu jego zamieszkania, został przewieziony do Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KSP, gdzie policjanci wykonali czynności procesowe.
W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie usłyszał zarzut za próbę wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego pozwolenia. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Tekst: Edyta Adamus
Film Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym"
Opis filmu: Nielegalne leki odsprzedawał "znajomym"
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