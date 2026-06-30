Zatrudnienie w jednej z sieci sklepów ułatwiło mu przestępczą działalność Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Zatrudniał się w jednej z sieci sklepów, a następnie wyłudzał towar z przesyłek, które zamawiał na fikcyjne osoby wspólnie z nieustalonym wspólnikiem. Działając w ten sposób, zatrzymany przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną mężczyzna wyłudził towar w postaci sprzętu elektronicznego, biżuterii, ubrań i zegarków na kwotę ponad 100 tysięcy złotych na szkodę jednej z firm kurierskich.

Zatrudnienie w jednej z sieci sklepów ułatwiło mu przestępczą działalność

Zatrudnienie w jednej z sieci sklepów ułatwiło mu przestępczą działalność

Zatrudnienie w jednej z sieci sklepów ułatwiło mu przestępczą działalność

Informacje o osobie, która od lutego do maja tego roku mogła wyłudzać towar z zamawianych przez siebie przesyłek dotarły do policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji. Policjanci ustalili, że mężczyzna, który może mieć związek z przestępstwami, w lutym zatrudnił się w sklepie przy Alejach Jerozolimskich. Tam ze sklepów internetowych miał zamawiać przesyłki na dane fikcyjnych osób. A następnie wyjmować towar z przesyłek, a nadawcom odsyłać puste paczki jako nieodebrane.

Podobna sytuacja miała miejsce w kolejnym sklepie, w którym zatrudnił się 34-latek. Jak ustalili policjanci, mężczyzna na dane fikcyjnych osób zamawiał towar w sklepach internetowych. Następnie przesyłki przekazywał mężczyźnie, który udawał kuriera. Ten zabierał przesyłki, wyjmował z nich towar, a następnie zwracał puste jako zwroty. Taka sytuacja miała miejsce tylko, kiedy na zmianie był 34-latek, który przyjmował paczki bez ich skanowania.

W toku wykonanych przez policjantów czynności okazało się, że zatrzymany działając w ten sposób wyłudził towar w postaci sprzętu elektronicznego, biżuterii, zegarków czy ubrań na kwotę ponad 100 tysięcy złotych na szkodę jednej z firm kurierskich.

Podczas przeszukania mieszkania 34-latka policjanci zabezpieczyli część towaru, który wyłudził mężczyzna z różnych sklepów internetowych, jak również sprzęt mogący służyć do składania zamówień. W sklepie natomiast policjanci zabezpieczyli dwie przesyłki, których 34-latek nie zdążył przekazać fałszywemu kurierowi, ponieważ więcej nie pojawił się w pracy.

34-latek usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną, przy czym czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Tekst: Edyta Adamus