Papierosy i podróbki zabezpieczone przez policjantów. Zatrzymany 34-letni obywatel Indii Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj Elektronikę, galanterię i odzież – w sumie ponad 3 tysiące podrobionych towarów zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną w trakcie działań przeprowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zatrzymany przez policjantów 34-letni obywatel Indii w magazynach przechowywał również ponad 1700 sztuk papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Mężczyzna usłyszał zarzuty za oznaczanie towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, tj. o czyn z art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej oraz za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W związku z informacją dotyczącą wprowadzania do obrotu towarów z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi, a także dystrybucji papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy skarbowej policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji udali się do miejscowości Jabłonowo, gdzie na terenie magazynów zauważyli, jak pod jeden z nich podjeżdża Citroen. Kierowca pojazdu po wyjściu z samochodu wszedł do magazynu, a następnie opuścił go, wynosząc kartonowe pudło. Policjanci podjęli działania z uwagi na podejrzenie, że wewnątrz mogą znajdować się papierosy elektroniczne bez polskich znaków akcyzy skarbowej zawierających płyn z nikotyną.

W trakcie sprawdzania policjanci potwierdzili wcześniejsze ustalenia. Zarówno w pudle, jak i w wspomnianym magazynie znaleźli ponad 1700 papierosów elektronicznych zawierających płyn z nikotyną w ilości ponad 90 tysięcy ml, co w rozumieniu art. 63a KKS stanowi przestępstwo skarbowe oraz ponad 3 tysiące sztuk podrobionych towarów, m.in. elektronikę, galanterię i odzież z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych znanych marek.

Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła prawie 400 tysięcy złotych. W przypadku zabezpieczonego nielegalnego towaru przedstawiciele pokrzywdzonych firm oszacowali straty na około 3 miliony złotych.

34-letni obywatel Indii został zatrzymany. Jak ustalili policjanci, mężczyzna sprzedawał towar na swoim stoisku na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej.

W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że 34-latek na początku czerwca podczas kontroli drogowej posłużył się podrobionym dokumentem prawa jazdy.

Podejrzany obywatel Indii w Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie usłyszał zarzuty za oznaczanie towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, tj. o czyn z art. 305 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej oraz za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Tekst: Edyta Adamus

Papierosy i podróbki zabezpieczone przez policjantów. Zatrzymany 34-letni obywatel Indii

Papierosy i podróbki zabezpieczone przez policjantów. Zatrzymany 34-letni obywatel Indii

Papierosy i podróbki zabezpieczone przez policjantów. Zatrzymany 34-letni obywatel Indii