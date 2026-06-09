Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze stołecznej samochodówki wspierani przez kontrterrorystów, funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na terenie garnizonu stołecznego kolejne osoby związane z przestępczością samochodową. To już kolejna realizacja sprawy zainicjowanej w 2023 roku, w której wobec części podejrzanych skierowano już akty oskarżenia do sądów.

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową realizując czynności do sprawy nadzorowanej przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zatrzymali na terenie garnizonu stołecznego kolejne 5 osób związanych z przestępczością samochodową. Ponadto dokonano 6 przeszukań na posesjach mieszczących się na terenie powiatu wołomińskiego. Zatrzymane osoby posiadały już wcześniej notowania kryminalne i zatrzymywane były za przestępstwa samochodowe. Z zakładów karnych przeprowadzono konwoje 3 osób, które również usłyszały zarzuty w ramach prowadzonego śledztwa.

Policjanci wspierani przez kontrterrorystów, a także funkcjonariuszy wydziałów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, narkotykowej, gospodarczej i z terroru kryminalnego oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 29 do 50 lat podejrzewanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem samochodów oraz paserstwem zdemontowanych części.

Podczas przeszukań policjanci na adresach zlokalizowanych na terenie powiatu wołomińskiego zabezpieczyli liczne części i podzespoły samochodowe oraz dwa pojazdy Toyotę Corollę o szacunkowej wartości 75.000 zł i Toyot Yaris o wartości około 90.000 zł, co do których istnieje podejrzenie, iż pochodzą z przestępstwa oraz urządzenie elektroniczne wykorzystywane do kradzieży pojazdów, na poczet przyszłych kar zostało zajęte mienie w kwotach 6 800 zł oraz 600€. W toku dalszych czynności zostanie wywołana opinia biegłych z zakresu mechanoskopii celem ustalenia i przypisania odzyskanych podzespołów, z jakich utraconych pojazdów pochodzą.

W kolejnych dniach zostali dowiezieni trzej podejrzani z aresztów śledczych, którym zebrany w sprawie materiał dowody pozwolił na przedstawienie łącznie 35 zarzutów z art. 279 KK kradzieży z włamaniem samochodów (w tym jedno usiłowanie), 32 zarzutów z art. 291 KK paserstwa, 2 zarzuty z art. 263§2 KK posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego pozwolenia oraz 258§1 KK i 258§3 KK udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował najsurowszy z środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W prowadzonym od 2023 roku postępowaniu przedstawiono już zarzuty łącznie 21 osobom podejrzanym m.in. o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej (8 zarzutów), kradzieże z włamaniem pojazdów w tym usiłowania (35 w tym jedno usiłowanie), paserstwo zarówno części, jak i podzespołów samochodowych (113 zarzuty), wyłudzanie odszkodowań z tytułu fikcyjnych kolizji, posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji (2 zarzuty) oraz zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie i zeznanie nieprawdy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Czynności prowadzone są pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja

Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim

Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim

Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim

Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim

Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim

Grupa Orzeł kolejny raz uderza w przestępczość samochodową w powiecie wołomińskim