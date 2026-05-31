Wysyłał zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów na Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych Data publikacji 31.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, ściśle współpracując z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Śródmieście, zatrzymali 48-latka podejrzanego o szereg poważnych przestępstw. Mężczyzna podszywając się pod różne osoby wysyłał do wielu instytucji i organów publicznych zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Treść zawiadomień wskazywała, że ich ofiarami mieli być Prezydent RP oraz Minister Spraw Zagranicznych. Do wysyłanych listów załączał nielegalnie posiadane dokumenty, a w jednym z nich umieścił amunicję.

Zatrzymanie 48-latka było wynikiem skrupulatnej pracy śledczych. Operacyjne ustalenia, analizy i szczegółowo prowadzone czynności procesowe doprowadziły do namierzenia mężczyzny. W akcji zatrzymania policjanci ze stołecznego „terroru” byli wpierani przez kontrterrorystów z CPKP „BOA”, specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP.

Funkcjonariusze byli zmuszeni do siłowego wejścia do jednego z warszawskich mieszkań. W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli laptopy, pendrive-y, karty pamięci, telefony komórkowe, a także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób. W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a znalezione przedmioty zostały zabezpieczone do dalszych badań.

48-latek w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście usłyszał aż 7 zarzutów. Podejrzany jest m.in. o to, że podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o czynionych przygotowaniach do zamachu na Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych. Mężczyzna podejrzany jest również o ukrywanie dokumentów należących do innych osób, a także nielegalne posiadanie broni i amunicji. Podejrzany 48-latek, aby uwiarygodnić treść zawiadomień załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja.

Wartą podkreślenia jest ścisła współpraca policjantów ze Służbą Ochrony Państwa, a także innymi formacjami. Śledczy nie wykluczają, że podejrzany może mieć związek również z innymi podobnymi przestępstwami.

Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Tekst: mł.asp. Bartłomiej Śniadała

