Policyjne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi Data publikacji 05.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego KSP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali dziewięcioro członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Wśród zatrzymanych jest dwoje obywateli Polski i siedmioro obywateli Bułgarii. Siedmioro z nich po usłyszeniu zarzutów zostało tymczasowo aresztowanych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji już od pewnego czasu rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi, sutenerstwem, rozbojami i wymuszeniami rozbójniczymi. Jak ustalili kryminalni, członkowie wspomnianej grupy to głównie obywatele Bułgarii, którzy z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu, a pieniądze pozyskane podczas przestępczej działalności lokowali między innymi w nieruchomości na terenie Bułgarii.

Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych. Policjanci ustalili również, że grupa ta w latach 2019 – 2022 działała na terenie Koszalina, gdzie dopuszczała się podobnych przestępstw.

W związku z pozyskaną wiedzą operacyjną stołeczni kryminalni wspólnie z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP wpierani przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji KSP zorganizowali akcję, podczas której między innymi na terenie Mińska Mazowieckiego zatrzymali dziewięć osób, w tym dwoje Polaków. Wszystkie te osoby zostały przewiezione do Komendy Stołecznej Policji, gdzie policjanci przeprowadzili z nimi czynności procesowe.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie ośmiu podejrzanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji, jak również rozboju i wymuszenia rozbójniczego oraz udzielania środków odurzających.

Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wobec sześciorga podejrzanych obywateli Bułgarii zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 36-letnia Polka spędzi w areszcie tymczasowym 2 miesiące. 29-letni Polak, jak również jeden z obywateli Bułgarii po czynnościach zostali zwolnieni.

Tekst: Edyta Adamus

