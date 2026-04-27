Próbę odebrania przesyłek z wyłudzonymi telefonami udaremnili stołeczni policjanci Data publikacji 27.04.2026 Powrót Drukuj Zarzuty usiłowania oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu usłyszało czterech mężczyzn, którzy uczestniczyli w procederze związanym z wyłudzeniem sprzętu elektronicznego na szkodę firmy telekomunikacyjnej. Wykonując zadanie podjęcia przesyłki na zlecenie osoby wyłudzającej sprzęt, mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji ustalili, że znany im mężczyzna zajmujący się wyłudzaniem sprzętu elektronicznego na szkodę firm telekomunikacyjnych po raz kolejny złożył zamówienie. W tym celu wykorzystał dane prawdziwych podmiotów gospodarczych i z jedną z firm zawarł umowy na usługi telekomunikacyjne przez infolinię. W ramach podpisanych umów firma przesłała na wskazany przez 39-latka adres cztery przesyłki z zawartością telefonów komórkowych na kwotę ponad 30 tysięcy złotych.

Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że mimo iż przesyłki zostały nadane na adres firmowy, kurier miał je dostarczyć w inne miejsce, wskazane podczas rozmowy telefonicznej z rzekomym właścicielem firmy. W dalszej kolejności policjanci objęli obserwacją miejsce, gdzie kurier pozostawił przesyłki. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który przyszedł po ich odbiór. Okazało się, że 44-latek został poproszony o odbiór przesyłek przez znajomego i dlatego pojawił się w tym miejscu. Tam też dowiedział się, gdzie ma je dostarczyć. Informacje te przekazał policjantom, którzy udali się we wskazane miejsce. Tam zatrzymali 50-latka, który czekał na przesyłkę, a w niedalekiej odległości osobę obserwującą go z wiaduktu.

Jak się okazało, wszyscy zatrzymani to tzw. słupy działające na zlecenie 33-latka, który zorganizował odbiór telefonów na prośbę inicjatora procederu. Ten ostatni miał mu zapłacić „za robotę” tysiąc złotych.

Przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego usiłowania wyłudzenia sprzętu elektronicznego o wartości ponad 30 tysięcy złotych, jak również usiłowanie wyłudzenia sprzętu elektronicznego na dane innej firmy na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. Łączna wartość strat mogła wynieść ponad 56 tysięcy złotych.

Sprawą tzw. słupów zatrzymanych przez stołecznych policjantów zajęli się dochodzeniowcy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Tekst: Edyta Adamus

