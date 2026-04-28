7 ton narkotyków. Trzy areszty za przemyt oraz deportacja obywatelki Wenezueli Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Trzech obywateli Polski w wieku od 32 do 45 lat oraz 30-letnią obywatelkę Wenezueli zatrzymali funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji, kilkanaście telefonów komórkowych, routery internetowe oraz gotówkę w kwocie blisko 100 tysięcy złotych. Podejrzani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz przemytu blisko 7 ton środków odurzających, w tym kokainy i ketaminy. Sąd zastosował wobec nich areszt. Kobietę przekazano do Placówki Straży Granicznej w Warszawie z wnioskiem o wydanie decyzji powrotu cudzoziemca do kraju.

Śledztwo w sprawie przestępstw określonych w ustawie jako przemyt narkotyków prowadzili policjanci Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Policjanci na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego zrealizowali czynności przy wsparciu Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Warszawie i Łodzi, a także funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz innych komórek organizacyjnych komendy stołecznej i komend rejonowych.

W powiecie pruszkowskim funkcjonariusze dokonali dwóch realizacji, gdzie zatrzymali 45-letniego mężczyznę w momencie opuszczania garażu podziemnego. W toku przeszukań jego miejsca zamieszkania oraz użytkowanych pojazdów ujawnili i zabezpieczyli trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji różnego kalibru, blisko 80 tysięcy złotych w różnych walutach, a także telefony komórkowe i routery. W tej samej sprawie zatrzymano również 30-letnią obywatelkę Wenezueli.

Podczas kolejnej realizacji funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Zabezpieczyli 3,5 tysiąca złotych, cztery telefony komórkowe, karty SIM oraz routery. Jeden z telefonów był ukryty w obiciu kanapy.

Następne działania przeprowadzone były na terenie województwa łódzkiego - w powiecie tomaszowskim, gdzie zatrzymany został 32-letni mężczyzna. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 14 tysięcy złotych, biżuterię, białą substancję w szklanych pojemnikach, telefon komórkowy oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych.

Łącznie w trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji, kilkanaście telefonów komórkowych, routery internetowe oraz gotówkę w kwocie blisko 100 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów trzem mężczyznom pochodzenia polskiego w wieku od 32 do 45, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym zajmującej się wywozem z krajów Unii Europejskiej blisko 7 ton środków odurzających, w tym kokainy oraz substancji psychotropowej w postaci ketaminy. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich areszt na 3 miesiące. 30-letnia obywatelka Wenezueli została przekazana do Placówki Straży Granicznej w Warszawie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca do kraju.

podkom. Monika Kaczyńska

Film 7 ton narkotyków. Trzy areszty za przemyt oraz deportacja obywatelki Wenezueli