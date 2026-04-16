„Decyzje” – nowa kampania stołecznej Policji o bezpieczeństwie kobiet Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo często zaczyna się od uważności, rozwagi i właściwej decyzji podjętej we właściwym momencie. Dlatego Komenda Stołeczna Policji rozpoczyna kampanię społeczną „Decyzje”, poświęconą bezpieczeństwu kobiet korzystających z przewozów zamawianych przez aplikacje. Akcja będzie prowadzona od 15 kwietnia.

Komenda Stołeczna Policji rozpoczyna kampanię społeczną „Decyzje”, której celem jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte bezpieczeństwo kobiet korzystających z przewozów zamawianych przez aplikacje. Działania prowadzone od 15 kwietnia mają charakter edukacyjny i profilaktyczny oraz służą budowaniu świadomości w zakresie odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań w codziennych sytuacjach.

Kampania została przygotowana z myślą o kobietach, które korzystają z nowoczesnych form transportu i na co dzień zamawiają przejazdy za pomocą aplikacji mobilnych. Choć tego rodzaju usługi są powszechne i wygodne, warto pamiętać, że bezpieczeństwo zawsze powinno pozostawać sprawą priorytetową.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z przewozów zamawianych przez aplikację:

• przed wejściem do auta sprawdź numer rejestracyjny, markę, model pojazdu oraz dane kierowcy w aplikacji,

• nie wsiadaj do samochodu, jeśli jakiekolwiek dane się nie zgadzają,

• nie zgadzaj się na przejazd poza aplikacją ani na anulowanie kursu,

• przed rozpoczęciem jazdy udostępnij trasę bliskiej osobie lub poinformuj ją o przejeździe,

• w razie potrzeby pozostań z kimś w kontakcie telefonicznym podczas jazdy,

• obserwuj, czy kierowca porusza się zgodnie z wyznaczoną trasą,

• zrezygnuj z przejazdu, jeśli zachowanie kierowcy lub okoliczności budzą niepokój,

• w sytuacji zagrożenia skorzystaj z numeru alarmowego 112 lub dostępnych funkcji bezpieczeństwa w aplikacji.

Centralnym elementem kampanii jest film profilaktyczny, przygotowany w ramach akcji „Decyzje”. Materiał zwraca uwagę na znaczenie czujności, rozwagi i odpowiedzialności w sytuacjach, które dla wielu osób są zwykłym elementem codzienności. Zachęcamy do jego obejrzenia.

Kampania ma na celu podkreślenie, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, uważność oraz reagowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się niepokój lub wątpliwość. To działania, które mogą mieć realne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i świadomego korzystania z dostępnych form transportu.

Partnerzy kampanii:

Urząd m.st. Warszawy,

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

Krajowa Administracja Skarbowa,

Inspekcja Transportu Drogowego

oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Partnerzy medialni:

Super Express,

TVP3 Warszawa

oraz Polskie Radio Kierowców.

Zaangażowanie partnerów i mediów wzmacnia społeczny wymiar kampanii oraz pozwala dotrzeć z jej przekazem do szerokiego grona odbiorców. Wspólne działania służą promowaniu odpowiedzialnych postaw i zwiększaniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej.

Kampania „Decyzje” to kolejna inicjatywa stołecznej Policji, której celem jest edukacja, profilaktyka i budowanie świadomości społecznej. Bo czasem właśnie jedna decyzja może mieć ogromne znaczenie.



Tekst: asp. Kamil Sobótka

Film: podkom. Rafał Markiewicz, mł. asp. Jakub Gontarek, mł. asp. Jakub Filipiak