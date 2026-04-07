Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor” Data publikacji 07.04.2026 Powrót Drukuj Stołeczni policjanci wykonując czynności w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury w sprawie przeciwdziałania narkomanii, zatrzymali 3 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami Polski. Jeden z nich to 23-latek, który w świecie przestępczym działał pod pseudonimem „Praski doktor”. Mężczyzna wprowadzał do obrotu środki odurzające, kontaktując się z klientami za pomocą komunikatorów. Policjanci podczas przeszukania ujawnili i zabezpieczyli blisko 4 kg narkotyków. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku 23-30 lat było efektem wielotygodniowej pracy operacyjnej. Wszyscy są obywatelami Polski. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w sprawie przeciwdziałania narkomanii, prowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej na terenie Warszawy i miejscowości ościennych. Analizowali powiązania między podejrzanymi, prowadzili obserwację oraz zbierali informacje, co pozwoliło ustalić miejsca przechowywania narkotyków i uniemożliwić ich sprzedaż lub ukrycie.

Wśród zatrzymanych był 23-latek, który w świecie przestępczym posługiwał się pseudonimem „Praski doktor”. Mężczyzna zajmował się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, wykorzystując do kontaktu z klientami komunikatory internetowe. Kryminalni zatrzymali go, gdy ten wracał po spacerze z psem. Na widok funkcjonariuszy wyraźnie się zdenerwował. Podczas przeszukania wynajmowanego mieszkania oraz stałego miejsca pobytu, policjanci znaleźli w sumie 4 kilogramy narkotyków, w tym prawie 3 kg marihuany i blisko 1 kg mefedronu. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt mogący służyć do ich dystrybucji, w tym zgrzewarkę, wagę elektroniczną oraz telefon komórkowy, jak również na poczet przyszłej kary zabezpieczyli także ponad 10 tysięcy złotych oraz inne wartościowe przedmioty.

23-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesięce.

Wobec dwóch pozostałych podejrzanych, którzy zatrzymani zostali dzień później, sąd zastosował dozór policyjny. Mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Skutecznie przeprowadzona akcja policji zapobiegła wprowadzeniu do obrotu narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 200 tysięcy złotych. Substancje te były najczęściej rozprowadzane w bramach na ulicy Brzeskiej, Ząbkowskiej oraz Inżynierskiej w Warszawie.

podkom. Monika Kaczyńska

Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor”

Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor”

Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor”

Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor”

Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor”

Na rynku narkotykowym działał jako „Praski doktor”