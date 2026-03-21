Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków. Zabezpieczono 90kg środków psychoaktywnych. Dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty Data publikacji 21.03.2026 Powrót Drukuj Profesjonalne laboratorium służące do wytwarzania narkotyków, które miały być rozprowadzane w środowisku pseudokibiców, zlikwidowali stołeczni policjanci. W trakcie działań, jakie miały miejsce na jednej z posesji w gminie Płońsk, policjanci zabezpieczyli około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. Zatrzymali także dwóch obywateli Ukrainy, którzy odpowiedzą za wytwarzanie wspólnie i w porozumieniu znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu mężczyźni w wieku 36 i 56 lat zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Operacyjne działania policjantów Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji doprowadziły ich do miejscowości Szeromin w gminie Płońsk, gdzie na jednej z posesji obywatel Ukrainy zorganizował profesjonalne laboratorium. Na miejscu miały być wytwarzane różnego rodzaju narkotyki, które jak ustalili policjanci, były rozprowadzane w środowisku pseudokibiców jednego z warszawskich klubów z Nowego Dworu Mazowieckiego i ościennych miejscowości.

Przy wsparciu policjantów z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Laboratorium Kryminalistycznego i Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorytycznego Policji „BOA” KGP weszli na teren posesji, gdzie zastali dwóch mężczyzn, którzy wspólnie zajmowali się wytwarzaniem środków odurzających.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. Część z nich dwaj obywatele Ukrainy zakupili kilka dni wcześniej. Były to między innymi izopropanol, denaturat, aceton, kwas borowy – odczynniki niezbędne do produkcji amfetaminy. Ponadto policjanci zabezpieczyli wyprodukowane już amfetaminę i mefedron. Eksperci z policyjnego laboratorium będą badali pozostałe zabezpieczone podczas działań substancje.

Dwaj zatrzymani obywatele Ukrainy w wieku 36 i 56 lat w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim usłyszeli zarzuty wytwarzania wspólnie i w porozumieniu znacznych ilości środków odurzających. Może im grozić za to kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące.

Tekst: Edyta Adamus

Film: mł.asp. Jakub Filipak

Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków.

