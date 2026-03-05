Ślubowanie nowo przyjętych policjantów w Komendzie Stołecznej Policji Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj „Ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli…” – te słowa roty wybrzmiały dziś z ust 95 nowych policjantek i policjantów, którzy ślubowali podczas uroczystej zbiórki na dziedzińcu Komendy Stołecznej Policji. Rozpoczynający służbę w garnizonie stołecznym nowo przyjęci policjanci w najbliższym czasie odbędą przeszkolenie podstawowe, po którym zasilą oddział prewencji oraz jednostki i komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji. Warto dodać, że w 2025 roku w szeregi stołecznej Policji wstąpiło 814 nowych funkcjonariuszy.

95 nowych policjantów za Komendantem Stołecznym Policji mł. insp. dr. Krzysztofem Ogrońskim przed Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz sztandarem Komendy Stołecznej Policji złożyło dziś uroczystą przysięgę, ślubując „… służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się na dziedzińcu Komendy Stołecznej Policji.

W tym szczególnym dniu młodym adeptom Policji towarzyszyli również I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasz Znajdek, Pani Joanna Sokołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, księża, kadra kierownicza jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz najbliżsi.

Po złożeniu ślubowania, 35 nowych policjantek i 60 nowych policjantów uroczyście powitał Komendant Stołeczny mł. insp. dr Krzysztof Ogroński: - złożyliście przed chwilą ślubowanie. Pamiętajcie, że składa się je tylko raz. To świadczy o tym, jak doniosła to chwila i jak ważny to moment w Waszym życiu. Kolejnym ważnym momentem będą szkolenia, które czekają na Was w tej chwili i chciałbym, abyście do tych szkoleń podeszli z dużą odpowiedzialnością. (…) Uczcie się pilnie, ćwiczcie pilnie po to, abyście byli bezpieczni na ulicach, podczas podejmowanych interwencji, aby byli bezpieczni obywatele, wobec których te czynności podejmujecie i abyście byli skuteczni. Garnizon stołeczny jest garnizonem najtrudniejszym w Polsce, drugim pod względem wielkości. Pełnimy służbę w miejscu zaszczytnym, w stolicy państwa, tym samym jesteśmy widoczni nie tylko na ulicach. (…) Cieszę się, że do nas dołączyliście, cieszę się, że chcecie służyć obywatelom, zaprowadzać bezpieczeństwo i porządek publiczny wspólnie z nami, stojąc ramię w ramię podczas działań, zabezpieczeń i zwykłych interwencji. I za to Wam dziękuję.

Słowa podziękowania Komendant Ogroński skierował także do towarzyszących nowo przyjętym policjantom członków ich rodzin.

Do nowych policjantów zwrócił się również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel: - przed chwilą wypowiedzieliście słowa, które od dziś stają się częścią Waszego życia. Ślubowanie już wybrzmiało, ale jego sens dopiero zaczyna się realizować, w codziennych decyzjach, w sposobie patrzenia na drugiego człowieka, w gotowości, by wstać i iść tam, gdzie inni nie pójdą. To, co wydarzyło się przed momentem nie jest jedynie formalnością, to moment, który zmienia Wasz sposób obecności w świecie. Od tej chwili nie reprezentujecie tylko siebie, reprezentujecie prawo, państwo, wspólnotę, a przede wszystkim tych, którzy liczą na Waszą odwagę i uczciwość. Ślubowanie nie kończy się wraz z ostatnim słowem, ono zaczyna żyć w Waszych czynach, w tym, jak traktujecie ludzi w sytuacjach konfliktu, w tym, jak zachowujecie spokój, gdy inni tracą panowanie, w tym, jak chronicie słabszych, nawet jeśli nikt tego nie zauważy.

Modlitwę za ślubujących zmówił w trakcie uroczystości ks. mitrat Andrzej Bołbot.

Niebawem policjanci rozpoczną 6,5-miesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie. Po ukończeniu kursu podstawowego trafią do komend rejonowych i powiatowych policji, a także do komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej.

W Komendzie Stołecznej Policji odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania kandydatów służbą w Policji. W 2025 roku w szeregi stołecznej Policji wstąpiło 814 nowych funkcjonariuszy. Tak znaczący przyrost nowych policjantów świadczy o rosnącym prestiżu zawodu oraz o tym, że coraz więcej osób postrzega służbę w Policji jako stabilną i wartościową drogę zawodową. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w naszej formacji zachęcamy do złożenia dokumentów w Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji i dołączenia do grona funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy i regionu stołecznego.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: Marek Szałajski