Obywatele Ukrainy odpowiedzą za oszustwo

Data publikacji 02.03.2026
Trzech obywateli Ukrainy odpowie za doprowadzenie mieszkanki Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem działając wspólnie i w porozumieniu. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów ze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą na gorącym uczynku w momencie, kiedy przyjechali do jednej z placówek bankowych na Ochocie, aby wypłacić pieniądze pochodzące z oszustwa. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji ustalili, że na terenie Warszawy działa grupa osób, które dokonują oszustw metodą „na podszywacza”.

W trakcie prowadzonych sprawdzeń, policjanci ustalili, że do wypłaty pieniędzy pochodzących z przestępstwa może dojść w oddziale jednego z banków na warszawskiej Ochocie. W związku z powyższym policjanci zorganizowali zasadzkę, w którą najpierw wpadł 22-latek, który pojawił się w banku, aby wypłacić pochodzące z przestępstwa pieniądze w kwocie 21 tysięcy złotych. Jak się okazało, pieniądze trafiły na konto z rachunku kobiety, która została oszukana w momencie, kiedy zatelefonowała do niej nieznana osoba i podając się za pracownika banku twierdziła, że z konta pokrzywdzonej zostały przelane pieniądze bez jej zgody.

Kolejne osoby współpracujące z 22-latkiem, zostały zatrzymane nieopodal placówki. Jak się okazało, 21 i 22-latek przyjechali na miejsce razem z zatrzymanym w banku 22-latkiem.

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych mężczyźni legitymujący się ukraińskimi paszportami usłyszeli zarzuty oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu.

Sąd, na wniosek prokuratora, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.

 

Tekst: Edyta Adamus

