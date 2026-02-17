Policjanci z Oddziału Prewencji wynieśli mężczyznę z zadymionego mieszkania Data publikacji 17.02.2026 Powrót Drukuj Na wezwanie do pożaru zareagowali niezwłocznie. Kiedy pojawili się na miejscu, szybko wbiegli na piętro budynku, gdzie zadymienie było największe. Tam policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę. Natychmiast przenieśli 46-latka w bezpieczne miejsce, gdzie już czekali strażacy, którzy zajęli się poszkodowanym.

Sierżanci Patryk Kopeć i Kamil Grzywacz – policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie w godzinach popołudniowych zostali skierowani na ul. Równą w Warszawie, gdzie w jednym z budynków miało dojść do pożaru. Po przybyciu na miejsce natychmiast udali się na klatkę schodową, z której wydobywał się dym. Od mieszkanki budynku dowiedzieli się, że na wyższej kondygnacji, gdzie zadymienie było największe, może przebywać mężczyzna. Niezwłocznie wbiegli na piętro. Tam zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę, którego ewakuowali w bezpieczne miejsce.

Pierwszej pomocy przedmedycznej udzielili 46-latkowi będący na miejscu strażacy. Mężczyzna był przytomny. Niestety kontakt z nim był utrudniony, w związku z czym na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł poszkodowanego do szpitala.

Policjanci, po czynnościach zakończonych przez strażaków, zabezpieczyli mieszkanie poszkodowanego.

Sierżanci Patryk Kopeć i Kamil Grzywacz swoją postawą dowiedli, że "Chronić i Pomagać" to dewiza, która na co dzień przyświeca policjantom w służbie.

Tekst: Edyta Adamus