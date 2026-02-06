„Czyste Ferie 2026” – ponad 13 kilogramów narkotyków zabezpieczonych oraz 224 osoby zatrzymane Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych stołeczni policjanci przeprowadzili na terenie aglomeracji warszawskiej działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Uczestniczyło w nich łącznie 2691 policjantów z różnych pionów operacyjnych i prewencji.

Działania zostały zaplanowane w okresie ferii zimowych – czasie szczególnie wrażliwym z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Były ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń związanych z przestępczością narkotykową oraz skuteczne poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

W realizację „Czystych Ferii 2026” zaangażowano łącznie 2691 funkcjonariuszy, w tym:

- 2056 policjantów pionu prewencji,

- 635 policjantów pionu operacyjnego.

„Czyste Ferie 2026” prowadzono każdego dnia, obejmując nimi zarówno przestrzeń publiczną, jak i miejsca typowane operacyjnie jako potencjalnie związane z obrotem narkotykami lub przebywaniem osób poszukiwanych.

Policjanci reagowali na wszelkie przejawy łamania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których zachowanie dorosłych mogło stwarzać zagrożenie dla osób nieletnich.

W wyniku przeprowadzonych czynności zostały zatrzymane 224 osoby, z czego 67 w związku z podejrzeniem o przestępstwa narkotykowe. Osoby te usłyszały 63 zarzuty, m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Równolegle intensywnie były realizowane czynności poszukiwawcze. W ich trakcie zostały zatrzymane 144 osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym osoby poszukiwane na podstawie listów gończych, nakazów doprowadzenia, ustaleń dotyczących nieletnich przebywających poza kontrolą instytucjonalną.

Wobec zatrzymanych zastosowano 16 środków zapobiegawczych, w tym tymczasowe aresztowania, dozory policyjne oraz środki przewidziane dla nieletnich.

Podczas działań:

- przeprowadzono 174 przeszukania nieruchomości i ruchomości,

- skontrolowano 879 miejsc, w których mogło dochodzić do handlu narkotykami.

W efekcie policjanci zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotropowych, w tym m.in. marihuany, amfetaminy, mefedronu, MDMA, kokainy, metamfetaminy, heroiny, LSD oraz wyrobów zawierających THC (olejki, żelki, ciastka).

„Czyste Ferie 2026” miały nie tylko charakter wykrywczy, ale również prewencyjny i rozpoznawczy. Zebrane informacje i doświadczenia pozwolą na jeszcze skuteczniejsze planowanie kolejnych inicjatyw wymierzonych w przestępczość narkotykową.

Policjanci podkreślają, że zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości pozostaje jednym z kluczowych priorytetów. Działania będą kontynuowane, aby Warszawa i aglomeracja stołeczna pozostały miejscem bezpiecznym.

asp. Kamil Sobótka

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów



„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów



„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów



„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

„Czyste Ferie 2026” – skoordynowane działania stołecznych policjantów

