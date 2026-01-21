113 nowych policjantów złożyło ślubowanie Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji miała dziś miejsce uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 113 nowych policjantów garnizonu stołecznego. 68 funkcjonariuszy i 45 funkcjonariuszek, rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasili oddział prewencji oraz trafi do jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Warto dodać, że w 2025 roku w szeregi stołecznej Policji wstąpiło 814 nowych funkcjonariuszy.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym policjantki i policjanci, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedzieli słowa roty za Komendantem Stołecznym Policji mł. insp. dr Krzysztofem Ogrońskim: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

W uroczystości uczestniczyli również wicewojewoda mazowiecki Pan Patryk Fajdek oraz Pani Joanna Sokołowska, Zastępca Dyrektora Departamentu organizacji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Po złożeniu ślubowania do nowo przyjętych policjantów i policjantek z gratulacjami zwrócił się Wicewojewoda Pan Patryk Fajdek – chcę Wam podziękować za podjętą przez Was decyzję. Służba w Policji wymaga odważnej decyzji, bo bierzecie dzisiaj na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych obywateli, za ład publiczny, za przestrzeganie prawa. Służba, która wymaga od Was dużej wytrwałości i determinacji, służba, która wymaga posłuszeństwa i wykonywania poleceń i rozkazów Waszych przełożonych. Żyjemy dzisiaj w wyjątkowych i niebezpiecznych czasach, kiedy bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki i to właśnie Wy będziecie dzisiaj dla naszych obywateli uosobieniem zapewnienia tego bezpieczeństwa, ale tez propagatorami takich wartości jak solidarność i pomoc drugiemu człowiekowi. Wierzę w to, że dacie radę i będziecie dla naszych obywateli przykładem tych idei.

Po ślubowaniu do nowo przyjętych policjantów zwrócił się również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel – wypowiadacie dzisiaj słowa, które mocno zobowiązują. Mundur można założyć, ale etos policjanta trzeba wybrać sercem każdego dnia, w każdej decyzji, także wtedy, gdy nikt nie patrzy. Etos tej szczególnej służby rodzi się z uczciwości, odwagi i pokory, z umiejętności słuchania ludzi, z szacunku do prawa i do człowieka, niezależnie od jego historii. Warszawa potrzebuje policjantów, którzy budują zaufanie. To zaufanie powstaje z Waszej postawy, z tonu głosu, z opanowania, z tego, jak traktujecie drugiego człowieka. Wasza służba będzie dotykać ludzkich dramatów i emocji, dlatego życzę Wam siły, ale też wrażliwości, która chroni przed obojętnością. (…)

Modlitwę za ślubujących zmówił w trakcie uroczystości ks. mitrat Andrzej Bołbot.

Na zakończenie uroczystego ślubowania głos zabrał Komendant Stołeczny mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, witając nowych policjantów w szeregach garnizonu stołecznego i gratulując im decyzji – aby w stolicy było bezpiecznie ktoś musi to bezpieczeństwo zapewnić i to jest nasza rola, rola Policji. (…) Służba w Policji jest służbą specyficzną, jest służbą najbliżej człowieka. Nasze hasło „Pomagamy i chronimy” realizujemy każdego dnia czynnościami, które podejmujemy. Chciałbym przypomnieć Wam również, że zobowiązanie, które nazywa się wstąpieniem do służby było Waszym dobrowolnym aktem, wewnętrzną decyzją, która w późniejszym czasie spowoduje, że będziecie musieli się podporządkować pewnym rygorom. (…) Przed Wami okres szkolenia, którego nie zmarnujcie. To Wasz kapitał. To czego dowiecie się podczas szkolenia, to co wytrenujecie podczas ćwiczeń będzie niejednokrotnie Waszym wsparciem podczas wykonywania policyjnych czynności. I będziecie mieć pewność, że robicie to dobrze. Pamiętajcie o tym, że jesteście dla społeczeństwa, jesteście po to, aby mu służyć. (…)

Dzisiejsze ślubowanie to nie tylko symboliczne rozpoczęcie służby, ale także moment, w którym nowi policjanci stają się częścią wspólnoty funkcjonariuszy garnizonu stołecznego – jednej z największych i najbardziej wymagających formacji w kraju.

W Komendzie Stołecznej Policji odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania kandydatów służbą w Policji. W 2025 roku w szeregi stołecznej Policji wstąpiło 814 nowych funkcjonariuszy. Tak znaczący przyrost nowych policjantów świadczy o rosnącym prestiżu zawodu oraz o tym, że coraz więcej osób postrzega służbę w Policji jako stabilną i wartościową drogę zawodową. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w naszej formacji zachęcamy do złożenia dokumentów w Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji i dołączenia do grona funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy i regionu stołecznego.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: Marek Szałajski/ Krzysztof Chwała