Tworzyła fikcyjne reklamacje. Odpowie za oszustwo komputerowe Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali pracownicę jednej z firm kurierskich, która tworząc w systemie fikcyjne reklamacje, wyłudziła z firmy prawie 150 tysięcy złotych. 44-latka już usłyszała zarzuty oszustwa komputerowego za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowe, nielegalne źródło dochodu zapewniła sobie pracownica działu reklamacji jednej z firm kurierskich, którą zatrzymali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji.

44-latka, będąc pracownikiem działu reklamacji w firmie, miała dostęp do systemu komputerowego. Dzięki temu, podszywając się pod prawdziwe podmioty gospodarcze, tworzyła fikcyjne reklamacje. Do wypłaty pieniędzy z reklamacji wpisywała swoje rachunki bankowe. Następnie osobiście zatwierdzała reklamacje i przekazywała dyspozycję przelewu do działu finansowego.

Jak ustalili policjanci, w okresie od lutego 2023 roku do stycznia tego roku mogła stworzyć około 190 fikcyjnych reklamacji. Dzięki temu na jej konta wpłynęło około 150 tysięcy złotych.

Podejrzana usłyszała zarzut oszustwa komputerowego działając czynem ciągłym.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Tekst: Edyta Adamus