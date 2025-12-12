Bezpieczne święta okiem stołecznych policjantów (FILM) Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Okres przedświąteczny, to czas wzmożonego ruchu w centrach handlowych, na jarmarkach oraz w komunikacji miejskiej. Niestety, jest to również czas, w którym złodzieje kieszonkowi nie próżnują i wykorzystują nasz pośpiech oraz roztargnienie podczas przedświątecznych przygotowań. O zagrożeniach w trakcie świątecznych zakupów opowiada film zrealizowany przez stołecznych policjantów.

Policjanci Komendy Stołecznej Policji apelują o zachowanie ostrożności i zwiększenie uwagi podczas robienia świątecznych zakupów. Złodzieje wykorzystują najczęściej tłok, nieuwagę oraz momenty, w których osoba skupiona jest na wyborze towarów lub obsłudze telefonu. To także czas, w którym dorośli potrafią stracić z oczu swoje dzieci wśród świątecznych stoisk.

Aby wraz z utraconym portfelem nie utracić magii świąt, pamiętaj o kilku zasadach:

Zadbaj o swoje rzeczy – portfele, dokumenty i telefony przechowuj w wewnętrznych, zamkniętych kieszeniach, najlepiej znajdujących się z przodu ciała.

Nie trzymaj wartościowych przedmiotów w łatwo dostępnych miejscach, takich jak tylne kieszenie spodni, czy otwarte torebki.

W zatłoczonych miejscach zwracaj uwagę, kto znajduje się obok Ciebie – kieszonkowcy często działają w grupach, odwracając uwagę ofiary.

Nie odkładaj torebki lub plecaka do wózka zakupowego, nawet na chwilę. To wystarczający moment dla sprawcy.

Uczul swoje dzieci - w ferworze zakupów łatwo stracić je z oczu. Naucz je, by nie oddalały się od opiekunów i wiedziały, do kogo mogą się zwrócić w razie zgubienia.

Pamiętaj, by nie dać się wciągnąć w wir zakupów. Pośpiech sprzyja nie tylko kradzieżom, ale również zgubieniu dokumentów, kart płatniczych czy prezentów. Chwila ostrożności może oszczędzić wielu nerwów w tym wyjątkowym czasie.



O zagrożeniach w trakcie świątecznych zakupów (z lekkim przymrużeniem oka) opowiada film zrealizowany przez stołecznych policjantów.

Link do filmu: https://youtu.be/Z4gjsdUAkJ0?si=7D5iNOxp5ZHVrTI0

