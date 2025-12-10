49-latek zatrzymany za posiadanie dziecięcej pornografii Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Stołeczni policjanci z Wydziału Kryminalnego namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który przechowywał treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich. 49-latek posiadał na swoich urządzeniach teleinformatycznych nie mniej niż 40 tys. plików z dziecięcą pornografią. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wspólna praca kryminalnych z policjantami stołecznego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby zajmującej się tym procederem.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KSP śledząc sieć Internet przy wykorzystaniu odpowiednich technik i programów namierzyli 49-latka z Warszawy, który pobierał z sieci pliki z dziecięcą pornografią. Kryminalni przystąpili do akcji zatrzymania mężczyzny. Został on zatrzymany w swoim mieszkaniu na terenie stolicy. Policjanci znaleźli w jego lokalu komputer i macierze dyskowe, które użytkował.

Biegły z zakresu badań informatycznych, który uczestniczył w przeszukaniu mieszkania, odkrył wstępnie w urządzeniach należących do mężczyzny ponad 40 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Dokładna liczba plików będzie znana po przeprowadzeniu dokładnej analizy zabezpieczonych urządzeń. 49-latek, który z zawodu jest informatykiem, starał się jak najlepiej ukryć nielegalne dane, a do pobierania plików wykorzystywał swoje umiejętności i specjalistyczne programy.

Ustalenia kryminalnych, a także zgromadzony materiał dowody przez policjantów stołecznego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów z art. 202 kodeksu karnego, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście.

49-latek jest szesnastą osobą, którą stołeczni kryminalni wytropili i zatrzymali w ciągu ostatnich miesięcy za podobne przestępstwa. Niektórzy z namierzonych przestępców odbywają już kary pozbawienia wolności, część z podejrzanych przebywa też w tymczasowych aresztach.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Foto i film: mł. asp. Jakub Gontarek