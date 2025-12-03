71 nowych policjantów złożyło ślubowanie Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji miała dziś miejsce uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 71 nowych policjantów garnizonu stołecznego. 54 funkcjonariuszy i 17 funkcjonariuszek, rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasili oddział prewencji oraz trafi do jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Warto dodać, że w 2025 roku w szeregi stołecznej Policji wstąpiło już 686 nowych funkcjonariuszy.

71 nowych policjantów wypowiedziało dziś słowa roty. Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. 54 funkcjonariuszy i 17 funkcjonariuszek, rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasili oddział prewencji oraz trafi do jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym policjantki i policjanci, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedzieli słowa roty za Komendantem Stołecznym Policji mł. insp. dr Krzysztofem Ogrońskim: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po ślubowaniu do nowo przyjętych policjantów zwrócił się również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel: - to wyjątkowy dzień. W obecności przełożonych i kolegów składacie ślubowanie, które naznacza wasze życie nową misją. Od tej chwili służba w Policji staje się nie tylko zawodem, ale powołaniem, zobowiązaniem wobec ojczyzny, społeczeństwa i własnego sumienia. Policjant to ktoś, kto stoi na straży prawa, ale także na straży człowieka. Wasza codzienność będzie pełna wyzwań, czasem trudnych decyzji, czasem sytuacji wymagających odwagi i poświęcenia, dlatego tak ważne jest, abyście pamiętali, że mundur, który dziś uroczyście przywdziewacie nie jest tylko znakiem władzy, ale przede wszystkim znakiem odpowiedzialności i służby. (…) Drodzy funkcjonariusze pamiętajcie, że wasza obecność na ulicach Warszawy, w komisariatach, podczas interwencji to nie tylko wykonywanie obowiązków, to także znak nadziei dla ludzi, którzy oczekują bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wasze spojrzenie, wasze słowo, wasza postawa mogą być dla drugiego człowieka źródłem otuchy i poczucia, że nie jest sam, że nie jest bezbronny. Niech dzisiejsze ślubowanie będzie dla was jak fundament, na którym budujecie swoja przyszłość. Niech będzie przypomnieniem, że służba w Policji to nie tylko praca, ale misja, misja, która wymaga serca, odwagi i wierności wartościom. Życzę wam, abyście w tej drodze nigdy nie byli sami. (…)

Modlitwę za ślubujących zmówił w trakcie uroczystości ks. mitrat Andrzej Bołbot.

Na zakończenie uroczystego ślubowania nowych policjantów powitał Komendant Stołeczny mł. insp. dr Krzysztof Ogroński: - ten gromki głos, którym wyraziliście swoją chęć i wolę uczestniczenia w aktywnym zwalczaniu przestępczości, m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego napawa nas optymizmem. Witam was w garnizonie stołecznym, w garnizonie, który jest najtrudniejszy, jeśli chodzi o wykonywane zadania, najtrudniejszy, jeśli chodzi o wielość tych zadań, o stopień skomplikowania różnych spraw. Służba w mieście, które jest stolica naszego kraju jest też zaszczytem i honorem dla każdego policjanta, dlatego tym bardziej już od początku swojej służby powinniście czerpać też wewnętrzną radość, aby do służby innemu człowiekowi podchodzić z optymizmem.

Zwracając się do nowych policjantów i policjantek Komendant Ogroński nie ukrywał radości: - cieszymy się, że tak duża grupa jest dzisiaj z nami, grupa osób gotowych, aby podjąć się trudnych działań. Przed wami okres szkolenia. Nie zmarnujcie tego czasu, starajcie się przyswoić jak najwięcej wiedzy. Nabyć najwięcej umiejętności, które będą wam przekazywane. Ten czas jest niezwykle istotny. Wiedza i umiejętności, które przyswoicie i nabędziecie będą waszą ochroną w momentach pełnienia służby, w sytuacjach trudnych, tam, gdzie będziecie musieli podejmować decyzje samodzielnie i nie będzie czasu, aby je skonsultować z partnerem z patrolu. (…)

Udział w dzisiejszej uroczystości wzięli również zastępcy Komendanta Stołecznego Policji: insp. Tomasz Znajdek, insp. Robert Frąckowiak i podinsp. Artur Mirosz, a także reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pani Joanna Trusiek, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dzisiejsze ślubowanie to nie tylko symboliczne rozpoczęcie służby, ale także moment, w którym nowi policjanci stają się częścią wspólnoty funkcjonariuszy garnizonu stołecznego – jednej z największych i najbardziej wymagających formacji w kraju.

W Komendzie Stołecznej Policji odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania kandydatów służbą w Policji. Do końca listopada 2025 roku w szeregi stołecznej Policji wstąpiło 686 nowych funkcjonariuszy. Tak znaczący przyrost nowych policjantów świadczy o rosnącym prestiżu zawodu oraz o tym, że coraz więcej osób postrzega służbę w Policji jako stabilną i wartościową drogę zawodową. Osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w naszej formacji zachęcamy do złożenia dokumentów w Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji i dołączenia do grona funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy i regionu stołecznego.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: Marek Szałajski/ Krzysztof Chwała

Film: mł. asp. Jakub Gontarek

