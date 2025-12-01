20 osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Kolejnych 20 osób zostało zatrzymanych przez stołecznych policjantów za przestępstwa narkotykowe. Posiadanie, udzielanie i wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych to główne zarzuty, które usłyszeli. Do zatrzymań doszło na terenie garnizonu stołecznego i Mazowsza. W realizację tej sprawy byli zaangażowani policjanci z komend rejonowych i powiatowych, a także wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Początek sprawy sięga lutego bieżącego roku, kiedy to piaseczyńscy policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego zatrzymali 23-letniego obywatela Polski, któremu przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Profesjonalne podejście i szczegółowa analiza zebranych dowodów pozwoliła w ciągu następnych kilku miesięcy postawić przed obliczem sprawiedliwości kolejnych 19 osób. Zaznaczyć należy, że w znaczący sposób do sukcesu policjantów przyczyniła się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. Zatrzymane osoby odpowiadały one wówczas za posiadanie, udzielanie i obrót narkotykami.

Ze względu na wielowątkowość tej sprawy, w sierpniu dalszym jej prowadzeniem zajęli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji. Dzięki żmudnej i drobiazgowej pracy operacyjnej w ciągu niespełna czterech miesięcy pozyskali dowody i ustalili kolejne osoby uwikłane w przestępstwa narkotykowe.

Realizując prokuratorskie postanowienie 8 Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kilka dni temu zatrzymali 20 osób, które są podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia pozostałych wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy z komend rejonowych i powiatowych.

Wszyscy zatrzymani już usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek prokuratora zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy wobec dziewięciu z nich.

tekst: mł. asp. Paweł Chmura