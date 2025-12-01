20 osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

20 osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe

Data publikacji 01.12.2025
Powrót
Drukuj

Kolejnych 20 osób zostało zatrzymanych przez stołecznych policjantów za przestępstwa narkotykowe. Posiadanie, udzielanie i wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych to główne zarzuty, które usłyszeli. Do zatrzymań doszło na terenie garnizonu stołecznego i Mazowsza. W realizację tej sprawy byli zaangażowani policjanci z komend rejonowych i powiatowych, a także wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

Początek sprawy sięga lutego bieżącego roku, kiedy to piaseczyńscy policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego zatrzymali 23-letniego obywatela Polski, któremu przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Profesjonalne podejście i szczegółowa analiza zebranych dowodów pozwoliła w ciągu następnych kilku miesięcy postawić przed obliczem sprawiedliwości kolejnych 19 osób. Zaznaczyć należy, że w znaczący sposób do sukcesu policjantów przyczyniła się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. Zatrzymane osoby odpowiadały one wówczas za posiadanie, udzielanie i obrót narkotykami.

Ze względu na wielowątkowość tej sprawy, w sierpniu dalszym jej prowadzeniem zajęli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji. Dzięki żmudnej i drobiazgowej pracy operacyjnej w ciągu niespełna czterech miesięcy pozyskali dowody i ustalili kolejne osoby uwikłane w przestępstwa narkotykowe. 

Realizując prokuratorskie postanowienie 8 Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kilka dni temu zatrzymali 20 osób, które są podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia pozostałych wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariuszy z komend rejonowych i powiatowych.

Wszyscy zatrzymani już usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek prokuratora zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy wobec dziewięciu z nich.

 

tekst: mł. asp. Paweł Chmura

Film 20 osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe

Opis filmu: 20 osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe

Pobierz plik 20 osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe (format mp4 - rozmiar 46.53 MB)

Powrót na górę strony