Groźby karalne wobec Prezydenta RP. Sprawca zatrzymany już po kilku godzinach Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Wczoraj w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych i został objęty policyjnym dozorem. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór, kiedy to w trakcie odbywającego się meczu polskiej reprezentacji, na platformie "X.com", pod postem ze zdjęciem przedstawiającym Prezydenta Karola Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym mecz Polska-Holandia pojawił się komentarz z treścią: „do zobaczenia Karolku”, do którego dołączono zdjęcie osoby trzymającej w dłoni przedmiot przypominający broń palną.

Po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie "X.com", stołeczni policjanci niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny. Po kilku godzinach autor wpisu został ustalony, a do jego mieszkania w powiecie otwockim zapukali policjanci. 19-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 190 par.1 kk. Zgromadzony materiałem dowodowy pozwolił na postawienie mu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście zarzutu kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków kancelarii Prezydenta RP. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Tekst. podkom. Jacek Wiśniewski

Groźby karalne wobec Prezydenta RP

Groźby karalne wobec Prezydenta RP

Groźby karalne wobec Prezydenta RP

Groźby karalne wobec Prezydenta RP

Groźby karalne wobec Prezydenta RP.

Groźby karalne wobec Prezydenta RP