Groźby karalne wobec Prezydenta RP. Sprawca zatrzymany już po kilku godzinach
Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Wczoraj w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych i został objęty policyjnym dozorem. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór, kiedy to w trakcie odbywającego się meczu polskiej reprezentacji, na platformie "X.com", pod postem ze zdjęciem przedstawiającym Prezydenta Karola Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym mecz Polska-Holandia pojawił się komentarz z treścią: „do zobaczenia Karolku”, do którego dołączono zdjęcie osoby trzymającej w dłoni przedmiot przypominający broń palną.
Po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie "X.com", stołeczni policjanci niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny. Po kilku godzinach autor wpisu został ustalony, a do jego mieszkania w powiecie otwockim zapukali policjanci. 19-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 190 par.1 kk. Zgromadzony materiałem dowodowy pozwolił na postawienie mu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście zarzutu kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków kancelarii Prezydenta RP. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
Tekst. podkom. Jacek Wiśniewski
