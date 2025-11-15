Stanowisko w sprawie wczorajszych wydarzeń na Stadionie Narodowym w Warszawie Data publikacji 15.11.2025 Powrót Drukuj Wczorajszy mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie odbił się szerokim echem w mediach – w tym społecznościowych – nie tylko w odniesieniu do sportowych zmagań naszej reprezentacji. Jednym z poruszanych tematów była kontrola wchodzących kibiców. Ponieważ uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie formułowane są w stosunku do stołecznej Policji, chcielibyśmy się do nich odnieść i przedstawić nasze stanowisko.

Policjanci zawsze dbają o bezpieczeństwo w rejonie przyległym do Stadionu Narodowego, na trasach dojścia i rozejścia się kibiców, szlakach komunikacyjnych i w pozostałych częściach stolicy. Monitorujemy także dworce kolejowe oraz miejsca, do których docierają autokary z kibicami z innych miast. Komenda Stołeczna Policji współpracuje zarówno z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jak i z operatorem administrującym Stadionem Narodowym. Wszystko po to, aby zapewnić jak najwyższy stopień bezpieczeństwa w czasie każdego meczu. Zaangażowanie Policji w realizację własnych zadań, a także wsparcie innych podmiotów jest bardzo duże. Chyba każdy zgodzi się z tym, że tam, gdzie może dojść do naruszenia obowiązującego prawa, reakcja Policji powinna mieć miejsce, być zdecydowana i zapobiegać tego typu zdarzeniom.



W uzasadnionych przypadkach Policja podejmuje czynności także na terenie obiektu sportowego. Tak było w przypadku wczorajszego meczu na Stadionie Narodowym i wsparcia, jakiego policjanci udzielili służbom porządkowym organizatora podczas kontroli wchodzących na stadion kibiców - z prośbą o takie działanie zwrócił się do nas ze strony organizatora kierownik ds. bezpieczeństwa. Podkreślenia wymaga, że policjanci wsparli służbę organizatora przy szczegółowych kontrolach tylko w dwóch z wielu punktów, gdzie takie czynności były realizowane. W pozostałych z nich służby porządkowe prowadziły takie kontrole w pełni samodzielnie.



Z uwagi na fakt, że na mecz reprezentacji przyjeżdżały między innymi grupy kibicowskie różnych polskich drużyn piłkarskich, impreza na Stadionie Narodowym miała status „podwyższonego ryzyka”. To oznacza także konieczność prowadzenia kontroli w sposób pozwalający w jak najwyższym stopniu eliminować potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich przebywających na stadionie osób. Do tych działań odniósł się także PZPN w wydanym po meczu komunikacie:



„Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych. Wszystkie te kwestie zostaną poddane szczegółowej analizie po zakończonym meczu.” Jak również: „Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo oświadcza, że nie akceptuje zachowań łamiących prawo na stadionie. W szczególności nie ma naszej zgody na odpalanie i rzucanie rac – są to działania niedopuszczalne i nie będą przez nas tolerowane.”

Wczorajszy dzień pokazał, że wśród ogromnej rzeszy kibiców znalazły się niestety osoby, które w pełni świadomie naruszyły zasady obowiązujące na stadionie. Chociaż było ich niewiele, swoim zachowaniem rzutowały na pozasportowy obraz tego wydarzenia.Efektem podjętych przez nas działań było między innymi zatrzymanie 19 osób, które posiadały przy sobie narkotyki.



Podsumowując, Policja wykazuje się olbrzymią determinacją w działaniu na rzecz bezpieczeństwa w czasie piłkarskich zmagań na stadionach. Dokładne ramy naszego działania wyznacza prawo i to w jego obrębie podejmujemy czynności. Incydenty w czasie meczy to margines, ale nie można go lekceważyć. Brak szacunku dla obowiązującego prawa i zaprzestanie jego egzekwowania, utwierdzałyby w bezkarności naruszające je osoby.

mł. insp. Robert Szumiata

Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji