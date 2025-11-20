Wspólna realizacja policjantów z Otwocka i komendy stołecznej. Zatrzymanych ośmiu mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów na terenie całej Polski Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP zatrzymali osiem osób podejrzanych o przestępczość samochodową, które na swoim koncie mają udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzież mienia, paserstwo i oszustwa ubezpieczeniowe. Wszyscy w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Zwalczanie przestępczości samochodowej na terenie garnizonu stołecznego to jedno z zadań policjantów zarówno z Komendy Stołecznej Policji, jak i komend rejonowych i powiatowych. Często zatrzymanie złodziei i paserów poprzedzone jest szczegółowymi analizami i żmudną pracą operacyjną. Tak też było w przypadku ostatnich działań, jakie przeprowadzili otwoccy i stołeczni policjanci przy wsparciu policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W ramach wykonanych czynności operacyjnych, policjanci z Otwocka ustalili, że podejrzani zajmują się kradzieżami z włamaniem samochodów, a swoją przestępczą działalność z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi służących do kradzieży, prowadzą na terenie całego kraju. W zainteresowaniu złodziei były zarówno samochody osobowe, głównie toyoty i lexusy, jak również dostawcze busy.

Schemat ich działania był zawsze taki sam. Przestępcy nocą jechali do jednego z dużych miast w kraju. Najczęściej wybierali Warszawę i okolicę, Szczecin, Radom, Siedlce, Białystok i Zambrów. Tam wynajdywali samochód, który ukradną, a następnie przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi uruchamiali pojazd i przeprowadzali we wcześniej ustalone miejsce, głównie były to kompleksy leśne na terenie powiatów otwockiego i mińskiego, gdzie demontowali pojazdy na części. Najczęściej demontowany był pas przedni, lampy, silniki, wyposażenie wnętrza i drzwi, które następnie odsprzedawali paserom. Pozostałe elementy pozostawiali na miejscu, a aby zatrzeć ślady i uniemożliwić identyfikację, samochody podpalali.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że będący w ich zainteresowaniu złodzieje samochodów, chcąc uniknąć zatrzymania, planują ukryć się na terenie kraju lub poza jego granicami. W związku z powyższym zorganizowali działania, podczas których w różnych miejscach garnizonu stołecznego zatrzymali, próbujących uciec podejrzanych. Samochody, którymi poruszali się przestępcy zostały zabezpieczone.

Podczas przeszukania samochodów, którymi poruszali się zatrzymani, jak również miejsc ich zamieszkania policjanci zabezpieczyli również narzędzia służące do kradzieży pojazdów, urządzenia diagnostyczne do pojazdów, telefony komórkowe, karty sim, pieniądze, elektronarzędzia, pieczątki, dokumentację bankową, zagłuszarki sygnału GPS/GSM i walizki do przechwytywania sygnałów z kluczyków

Zatrzymani podczas działań mężczyźni w wieku od 28 do 37 lat w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadali, m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzież mienia, paserstwo i oszustwa ubezpieczeniowe.

Prokurator nadzorujący sprawę wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie ośmiu podejrzanych, do którego sąd się przychylił. Wszyscy trafili do aresztu na trzy miesiące.

Tekst: Edyta Adamus

Film i zdjęcia: mł. asp. Jakub Gontarek