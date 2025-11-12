Policyjne zabezpieczenie obchodów Narodowego Święta Niepodległości - wideorelacja
Obchody 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przebiegły na terenie Warszawy bardzo bezpiecznie. W stolicy odbyło się wiele wydarzeń, w tym uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych, imprezy towarzyszące, jak chociażby „Bieg Niepodległości” i najliczniejsze w tym dniu Polsce zgromadzenie publiczne, czyli Marsz Niepodległości. Nad bezpieczeństwem wszystkich osób świętujących ten szczególny dzień i gości naszego miasta czuwali policjanci oraz inne służby.
Za nami policyjne zabezpieczenie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Już teraz możemy stwierdzić, że było bezpiecznie. To był cel naszych działań – chronić, pomagać, być wszędzie tam, gdzie byliśmy potrzebni.
Zapewnienie bezpieczeństwa zaplanowanych uroczystości, imprez i zgromadzeń wymagało zaangażowania wielu policjantów. Jak co roku wspierali nas funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, a także Straży Miejskiej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Podobnie jak w latach ubiegłych mogliśmy liczyć na wsparcie Komendanta Głównego Policji, który zdecydował o skierowaniu do stolicy dodatkowych sił z kraju. Podkreślić należy również bardzo dobrą współpracę ze Stołecznym Biurem Bezpieczeństwa oraz organizatorami poszczególnych przedsięwzięć.
Policjanci, dbając o bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń i uroczystości, podejmowali działania wyprzedzające, które miały na celu wyeliminowanie zagrożeń.
Policjanci zabezpieczający centrum miasta w miejscach, gdzie organizowane były zgromadzenia zatrzymali w sumie 41 osób, w tym: 26 posiadających narkotyki oraz 10 osób poszukiwanych. Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). 3 osoby zostały zatrzymane za udział w bójce. Również 1 osoba złamała przepisy Ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Do jednostek Policji doprowadzono także osoby posiadające niebezpieczne przedmioty.
Działania policjantów miały również charakter pomocowy. W myśl zasady "Pomagamy i chronimy" policjanci pomagali tym, którzy tej pomocy potrzebowali, głównie seniorom, kierowali ruchem, wskazywali drogę, a w sytuacjach tego wymagających udzielali pierwszej pomocy.
Działając na podstawie Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego zakazującego noszenia, przemieszczenia i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie stolicy, do godziny 21.00 policjanci pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzeń odbywających się w centrum miasta podjęli interwencje wobec 91 osób posiadających materiały pirotechniczne. W tym czasie zabezpieczyli 819 różnego rodzaju środków pirotechnicznych.
