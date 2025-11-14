Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel Mongolii trafił do aresztu - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel Mongolii trafił do aresztu

Data publikacji 14.11.2025
Policjanci stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali obywatela Mongolii, za którym została wystawiona czerwona nota Interpolu - międzynarodowy list gończy. 50-latek był poszukiwany przez władze Mongolii za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Sprawę poszukiwania mężczyzny prowadzili policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji. Według ich wiedzy 50-latek miał ukrywać się w jednym z mieszkań na warszawskim Śródmieściu. Po wytypowaniu adresu, policjanci udali się na miejsce. Tam w pewnym momencie zauważyli mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi osoby poszukiwanej czerwoną notą przez Biuro Interpolu w Mongolii.

W trakcie legitymowania okazało się, że 50-latek posługuje się fałszywym paszportem mongolskim i fałszywą hiszpańską karta pobytu. Dokumenty te nie posiadały żadnych znaków wodnych, stempli i oznaczeń urzędowych. Osoba, której nazwisko figurowało na dokumentach nie figurowała również w systemach informacyjnych policji.

W trakcie dalszych czynności mężczyzna przyznał się, jak faktycznie się nazywa i oświadczył, że podrobione dokumenty kupił przez Internet, ponieważ wiedział, że jest poszukiwany.

W związku z tym policjanci zatrzymali poszukiwanego 50-latka.

Podczas przeszukania mężczyzny znaleźli i zabezpieczyli przy nim karty bankomatowe, których posiadania nie potrafił wyjaśnić. W miejscu zamieszkania natomiast znaleźli polskie karty pobytu czasowego, które straciły ważność.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z ekstradycją.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

 

Tekst: Edyta Adamus

Film i zdjęcia: podkom. Rafał Markiewicz

