Aresztowani za przestępczość samochodową – akcja stołecznych policjantów w Warszawie i Krakowie Data publikacji 31.10.2025 Osiem osób, zatrzymanych przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową na terenie garnizonu stołecznego i Krakowa, odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem pojazdów i paserstwem części samochodowych. Działający na zlecenie Prokuratury Krajowej policjanci zabezpieczyli łącznie siedem samochodów. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty w tej sprawie.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji na zlecenie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zatrzymali na terenie garnizonu stołecznego i Krakowa osiem osób w wieku od 29 do 51 lat, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem pojazdów i paserstwem części pozyskanych w wyniku demontażu tych samochodów. Zatrzymani, wśród których znalazł się również krakowski adwokat, mają na swoim koncie również wyłudzenia odszkodowania z tytułu zgłoszenia fikcyjnej kradzieży pojazdu, z których to przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Do działań włączyli się również policjanci z innych wydziałów komendy stołecznej, policjanci z komend rejonowych i powiatowych, a także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz CPKP „BOA”.

W trakcie przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli w sumie 7 samochodów, które zostaną poddane badaniom mechanoskopijnym, ponadto urządzenia służące do kradzieży pojazdów oraz części i podzespoły samochodowe oraz dwa przedmioty przypominające broń palną.

Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli też pieniądze w kwocie ponad 50 tysięcy złotych.

W Prokuraturze Krajowej zatrzymani usłyszeli zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat, sześć zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożonych karą do 8 lat, 92 zarzuty paserstwa, 25 zarzutów kradzieży z włamaniem i dwa zarzuty oszustwa.

W tej sprawie zarzuty usłyszeli też trzej podejrzani doprowadzeni do prokuratury z zakładów karnych, gdzie odbywają kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa.

Sąd, na wniosek prokuratora, aresztował tymczasowo na trzy miesiące sześciu zatrzymanych, dwóch zostało objętych policyjnym dozorem.

Tekst: Edyta Adamus

Film: mł. asp. Jakub Gontarek

