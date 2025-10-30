Blisko 1000 skontrolowanych pojazdów i ponad 300 mandatów – efekty działań „Bezpieczne przewozy” w Warszawie Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Stołeczni policjanci w ciągu ostatnich dni (21-27 października) przeprowadzili 989 kontroli pojazdów w ramach akcji pn. Bezpieczne przewozy”. Wśród skontrolowanych osób aż 24 nie posiadały uprawnień do kierowania. W trakcie prowadzonych działań na terenie stolicy funkcjonariusze nałożyli na kierujących 310 mandatów na łączną kwotę ponad 48 tys. złotych, zatrzymali też 14 praw jazdy i 71 dowodów rejestracyjnych. Większość skontrolowanych i ukaranych mandatami stanowili obcokrajowcy.

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to jeden z priorytetów stołecznej Policji, dlatego w dniach od 21 do 27 października przeprowadzona została akcja ukierunkowana na kierujących, którzy świadczą usługi przewozu osób. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo podróżujących, korzystających z tej formy transportu. Działania były prowadzone na terenie Warszawy. Szczególną uwagę policjanci skupili na dworcach kolejowych i autobusowych, gdzie podróżni rozpoczynają lub kończą swoją podróż po Warszawie.



Wśród skontrolowanych kierujących, aż 24 osoby nie powinny znaleźć się za kierownicą, cztery z nich były objęte sądowym zakazem kierowania.

Zdecydowaną większość sprawdzonych kierowców stanowili obcokrajowcy – 600 osób. Na nich też policjanci nałożyli 166 mandatów karnych. W trakcie prowadzonych kontroli wyszło również na jaw, że niektórzy obcokrajowcy przebywali nielegalnie na terenie Polski lub posługiwali się sfałszowanymi dokumentami.

Łączna kwota wszystkich mandatów wystawionych przez policjantów wyniosła ponad 48 tys. złotych. Wśród kierujących znalazło się czterech mężczyzn, którzy byli poszukiwani na terenie strefy Schengen (Pakistan, Zimbabwe i 2x Uzbekistan). Efektami działań policjantów były też zatrzymane prawa jazdy – 14 i dowody rejestracyjne – 71.

W działaniach brali udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP oraz policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i stołecznych komend rejonowych. To już kolejne takie działania przeprowadzone przez stołecznych policjantów. Ich efekty pokazują jasno, że są one wciąż bardzo potrzebne dlatego będą cyklicznie powtarzane.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Foto: Tomasz Oleszczuk, mł. asp. Bartłomiej Śniadała, mł. asp. Paweł Chmura

Film: podkom. Rafał Markiewicz