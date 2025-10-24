Współpraca służb i reagowanie na zdarzenia kryzysowe przedmiotem ćwiczeń „Sokrates 2025” Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci wielu jednostek organizacyjnych stołecznego garnizonu, a także funkcjonariusze służby kontrterrorystycznej Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji przy współudziale przedstawicieli innych służb wzięli udział w kolejnej odsłonie ćwiczeń pn. „Sokrates 2025”. Ich celem było doskonalenie umiejętności reagowania oraz współdziałanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ramach realizowanych epizodów o charakterze kryzysowym. Ćwiczenia przeprowadzono jednocześnie na terenie Warszawy i Pruszkowa. O planowanych ćwiczeniach dzień wcześniej alertem RCB mieszkańców poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W dniu 23 października na terenie obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, a także na terenie oczyszczalni ścieków w Pruszkowie odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pn. „Sokrates-25”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości służb i przećwiczenie procedur przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz doskonalenie współdziałania służb. Scenariusze ćwiczeń obejmowały także zadania w zakresie reagowania na zdarzenia CBRNE, czyli przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym i wybuchowym. Istotnym elementem współdziałania była też wymiana informacji pomiędzy służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

W kilku epizodach tematycznych swoje zadania realizowali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, a także Komendy Rejonowej Warszawa III, przy licznym udziale sił kontrterrorystycznych z CPKP „BOA” oraz SPKP KSP. W każdej z lokalizacji poza Policją na miejscu pracowały zastępu Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz przedstawiciele struktur odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Na czas ćwiczeń w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji utworzono centrum kryzysowe, które realizowało procedury związane z utrzymaniem ciągłości działania spółki. Działania służb koordynowane były na poziomie Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. W działania zaangażowani byli także policyjni negocjatorzy. Każdy z realizowanych epizodów poprzedzony był rozpoznaniem aktualnej sytuacji oraz natychmiastową ewakuacją pracowników znajdujących się w danych obiektach.

Wieczorne podsumowanie ćwiczeń dowiodło gotowość Policji do współdziałania z innymi służbami oraz zwiększyło doświadczenie i kwalifikacje wszystkich uczestników.



Tekst i zdjęcia: podkom. Jacek Wiśniewski