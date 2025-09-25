Młodszy inspektor dr Krzysztof Ogroński nowym Komendantem Stołecznym Policji Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Inspektor Dariusz Walichnowski pożegnał się ze sztandarem Komendy Stołecznej Policji. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Boroń, kadra kierownicza garnizonu stołecznego policji, zaproszeni goście oraz przedstawiciele związków zawodowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia z dniem 24 września 2025 r. powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. dr Krzysztofa Ogrońskiego, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych.

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w obecności Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia, nastąpiło przekazanie obowiązków przez inspektora Dariusza Walichnowskiego nowemu Komendantowi Stołecznemu Policji, którym został młodszy inspektor dr Krzysztof Ogroński.

Droga zawodowa w Policji, którą Pan inspektor obrał jest świadectwem oddania, lojalności wobec formacji oraz społeczeństwa. Dziękuję za każdy dzień Pana pracy, dziękuję za determinację, profesjonalizm i nieustającą gotowość do działania. Kończy się pewien etap tego życia zawodowego, ale otwiera się kolejny z innymi perspektywami - tymi słowami Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń podziękował za dotychczasową współpracę ustępującemu Komendantowi Stołecznemu, inspektorowi Dariuszowi Walichnowskiemu. Wspomniał na dotychczas zajmowane przez niego stanowiska zawodowe oraz doświadczenie, które wpłynęło na ten wybór w 2024 roku.

W dalszej części swojego przemówienia Komendant Główny Policji powitał młodszego inspektora Krzysztofa Ogrońskiego, powołanego na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji – wierzę, że Pana profesjonalizm i zaangażowanie, a także współpraca z innymi służbami są nadal i będą fundamentami bezpieczeństwa i porządku w garnizonie stołecznym. Mam nadzieję, że Pana dotychczasowa postawa i kreatywność umocni zaufanie mieszkańców stolicy do Policji.

Nie kryjąc wzruszenia insp. Dariusz Walichnowski, zabierając głos podziękował Komendantowi Głównemu Policji za współpracę i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego - Panie generale chciałbym podziękować za umożliwienie pełnienia funkcji Komendanta Stołecznego, dla mnie to niezwykle cenny czas, jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, dlatego bardzo za to dziękuję.

Zwracając się do kadry kierowniczej inspektor Dariusz Walichnowski podziękował za dotychczasową owocną współpracę, codzienne wsparcie i zrozumienie – po raz ostatni chylę przed Państwem czoła. Wspólnie działaliśmy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, ale także za to że wspólnie razem z Wami oraz moimi zastępcami kształtować organizację pracy i służby w Komendzie Stołecznej Policji. Mam nadzieję, że wiele rozwiązań i mechanizmów, które zostały zapoczątkowane będą Państwu służyć w przyszłości. Życzę Państwu samych sukcesów zawodowych, wytrwałości, wielu awansów, a w życiu prywatnym tylko i wyłącznie samych radosnych chwil i wielu słonecznych dni.

Nowy Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński zwracając się do Komendanta Głównego Policji, generalnego inspektora Marka Boronia podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony – garnizon stołeczny jest garnizonem bardzo trudnym. (…) Borykamy się z wielością różnego rodzaju zdarzeń niespotykanych w innych częściach kraju. (…) Służba w Policji w Warszawie jest bardzo dynamiczna i zmienna. (…) Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla mieszkańców stolicy i garnizonu stołecznego, tworzymy swoistą koalicję na rzecz bezpieczeństwa, bo Policja nie jest w tych działaniach sama. Współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, samorządami terytorialnymi - w tym ze Strażami Miejskimi/Gminnymi, sądami, prokuraturami, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową oraz służbami specjalnymi sprawia, że podejmujemy działania na tyle skuteczne, że pomimo trudności jesteśmy w stanie efektywnie działać, skutecznie zwalczać przestępczość, skutecznie ją wykrywać, ale przede wszystkim skutecznie jej zapobiegać.

Nowy Komendant Stołeczny zadeklarował swoje zaangażowanie i wsparcie, ale też poprosił o wsparcie tych, którzy ze stołeczną Policją współpracują na co dzień – najważniejsze dla nas jest to, jak ocenia nas społeczeństwo, bo zostaliśmy postawieni na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego dla ludzi, mamy służyć człowiekowi i dla człowieka i to jest misja nadrzędna, przed którą dzisiaj stoimy wspólnie i zadanie, które stawiam Państwu jako pierwsze i nadrzędne: służba drugiemu człowiekowi.

Komendant Stołeczny Policji podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę przy różnego rodzaju działaniach policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym Policji KSP, w tym Kadrze kierowniczej Komendy Stołecznej Policji - staraliśmy się wraz z kierownictwem stołecznej Policji zawsze być przy Was. To wyraz naszej dbałości o to, aby wszyscy wykonywali swoje obowiązki wzorowo.

Na zakończenie inspektor Ogroński podziękował dotychczasowemu Komendantowi Stołecznemu za kilkanaście miesięcy wspólnej pracy.

Młodszy inspektor dr Krzysztof Ogroński służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Do 2007 roku pełnił służbę w jednostkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W 2008 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Serocku. W 2009 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Serocku, a następnie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. W 2013 roku mł. insp. dr Krzysztof Ogroński został Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. W grudniu 2014 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. W 2016 roku mł. insp. Krzysztof Ogroński odszedł na emeryturę, z której powrócił do służby w 2024 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji.

Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tytuł licencjata i magistra zdobył w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ważną częścią ścieżki naukowej nowego Komendanta Stołecznego Policji stały się także studia podyplomowe ukończone m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie w zakresie Zarządzania organizacją oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania Cyberbezpieczeństwem. Mł. insp dr Krzysztof Ogroński ukończył również szereg specjalistycznych szkoleń resortowych w Policji.

Autor: Edyta Adamus

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film: podkom. Rafał Markiewicz, mł. asp. Jakub Gontarek