Odpowie za paserstwo akcyzowe Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Ponad 2700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej i 43 kilogramy suszu tytoniowego zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą u 41-letniego obywatela Armenii. Mężczyzna trzymał zabezpieczony towar w należących do niego pojazdach. Ormianin odpowie za przestępstwo akcyzowe oraz uchylanie się od zapłacenia podatku..

Na informację dotyczącą posiadania papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej przez obywatela Armenii natychmiast zareagowali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze udali się do Ząbek, gdzie zamieszkiwał Ormianin. Na miejscu zastali podejrzewanego. Policjanci przeszukali należące do mężczyzny samochody. W jednym z nich znaleźli prawie 1350 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W trakcie przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli kolejne zabronione prawem rzeczy, m.in. 30 kg suszu tytoniowego i 430 sztuk pojedynczych papierosów.

Ponadto na posesji policjanci znaleźli i zabezpieczyli również maszynę do foliowania, poligrafie papierosów jednej ze znanych marek oraz glizy papierosowe.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że mężczyzna jest właścicielem jeszcze jednego samochodu, zaparkowanego przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. Policjanci udali się na miejsce postoju samochodu. Po otwarciu pojazdu okazało się, że wewnątrz znajduje się kolejnych 1170 paczek z papierosami bez polskich znaków akcyzy oraz 13 kg suszu tytoniowego.

Po zliczeniu zabezpieczonych rzeczy okazało się, że policjanci zabezpieczyli w sumie 2700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz 43 kg suszu tytoniowego. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosły 120 tysięcy złotych.

Zatrzymany 41-letni obywatel Armenii odpowie za paserstwo akcyzowe oraz uchylanie sie od zapłacenia podatku. Podejrzany dobrowolnie poddał się karze finansowej w kwocie 12 tysięcy złotych oraz przepadku mienia.

Tekst: Edyta Adamus

