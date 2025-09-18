Okradali luksusowe wille. Zostali już tymczasowo aresztowani
Policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Stołecznej Policji rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami z włamaniem do luksusowych domów. W trakcie przeprowadzonych działań zatrzymali czterech mężczyzn. Trzech z nich w wieku 37, 38 i 34 lat usłyszało zarzuty kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji wraz z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA” przeprowadzili realizację sprawy, podczas której na terenie Warszawy i Stanisławowa Pierwszego zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 34 do 61 lat, mogących mieć związek ze sprawą kradzieży z włamaniem do luksusowej willi na terenie Konstancina Jeziorny.
Jak ustalili pracujący nad sprawą policjanci, sprawcy po dostaniu się na posesję, włamali się do willi, po czym po splądrowaniu pomieszczeń skradli z niej pieniądze, biżuterię, galanterię oraz luksusowe zegarki. Wartość strat, jakie w tym przypadku spowodowali swoją przestępczą działalnością została oszacowana na kwotę około 500 tysięcy złotych.
W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie trzech mężczyzn w wieku 37, 38 i 34 usłyszało zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Piasecznie tymczasowo aresztował ich na okres trzech miesięcy.
Czwarty z zatrzymanych, po usłyszeniu zarzutu przywłaszczenia dokumentów, został objęty policyjnym dozorem.
Członkowie grupy mogą mieć związek również z innymi kradzieżami z włamaniem, do jakich w ostatnich latach dochodziło na terenie Warszawy oraz miejscowości ościennych. Obecnie są prowadzone dalsze czynności zmierzające do udowodnienia zatrzymanym udziału w kilkunastu zdarzeniach. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Tekst: Edyta Adamus
Film i zdjęcia: mł.asp. Jakub Gontarek
Film Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani
Pobierz plik Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani (format mp4 - rozmiar 44.7 MB)