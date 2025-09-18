Okradali luksusowe wille. Zostali już tymczasowo aresztowani Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Stołecznej Policji rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami z włamaniem do luksusowych domów. W trakcie przeprowadzonych działań zatrzymali czterech mężczyzn. Trzech z nich w wieku 37, 38 i 34 lat usłyszało zarzuty kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji wraz z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA” przeprowadzili realizację sprawy, podczas której na terenie Warszawy i Stanisławowa Pierwszego zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 34 do 61 lat, mogących mieć związek ze sprawą kradzieży z włamaniem do luksusowej willi na terenie Konstancina Jeziorny.

Jak ustalili pracujący nad sprawą policjanci, sprawcy po dostaniu się na posesję, włamali się do willi, po czym po splądrowaniu pomieszczeń skradli z niej pieniądze, biżuterię, galanterię oraz luksusowe zegarki. Wartość strat, jakie w tym przypadku spowodowali swoją przestępczą działalnością została oszacowana na kwotę około 500 tysięcy złotych.

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie trzech mężczyzn w wieku 37, 38 i 34 usłyszało zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Piasecznie tymczasowo aresztował ich na okres trzech miesięcy.

Czwarty z zatrzymanych, po usłyszeniu zarzutu przywłaszczenia dokumentów, został objęty policyjnym dozorem.

Członkowie grupy mogą mieć związek również z innymi kradzieżami z włamaniem, do jakich w ostatnich latach dochodziło na terenie Warszawy oraz miejscowości ościennych. Obecnie są prowadzone dalsze czynności zmierzające do udowodnienia zatrzymanym udziału w kilkunastu zdarzeniach. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Tekst: Edyta Adamus

Film i zdjęcia: mł.asp. Jakub Gontarek

Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani

Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani

Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani

Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani

Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani

Okradali luksusowe podwarszawskie wille. Zostali tymczasowo aresztowani