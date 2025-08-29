Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez stołecznych policjantów. Ma do odbycia karę 11 lat pozbawienia wolności Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali 54-latka, za którym Sąd Okręgowy w Olsztynie wystawił za nim list gończy. Mężczyzna był poszukiwany w związku z przestępstwami, jakich miał się dopuścić w latach 2012 -2013. Był to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług oraz wyłudzaniem od Skarbu Państwa pieniędzy w postaci nienależnego zwrotu podatku.

Ciążyły na nim wyroki wydane przez sądy, m.in. w Olsztynie, Wyszkowie, Ostrowie Wielkopolskim, Łomży, Warszawie-Śródmieściu, Chrzanowie czy Katowicach. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie miał do odsiadki 11 lat, jednak nie zgłosił się do aresztu po upływie przerwy w odbywaniu kary i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W związku z tym Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał za 54-latkiem list gończy.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji, którzy w wyniku operacyjnych ustaleń zatrzymali 54-latka w pociągu relacji Kołobrzeg – Łódź Fabryczna.

Mężczyzna był poszukiwany w związku z przestępstwami, jakich miał się dopuścić w latach 2012 - 2013. Był to udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług oraz wyłudzaniem od Skarbu Państwa pieniędzy w postaci nienależnego zwrotu podatku.

54-latek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie trafił do zakładu karnego.

Tekst: Edyta Adamus

Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez stołecznych policjantów. Ma do odbycia karę 11 lat pozbawienia wolności

Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez stołecznych policjantów. Ma do odbycia karę 11 lat pozbawienia wolności

Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez stołecznych policjantów. Ma do odbycia karę 11 lat pozbawienia wolności