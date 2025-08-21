Liderzy byłych podwarszawskich grup przestępczych zatrzymani za próbę wymuszenia rozbójniczego Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali na gorącym uczynku trzech liderów byłych podwarszawskich grup przestępczych, którzy chcieli wymusić 100 000 złotych od przedsiębiorcy z Warszawy. Do zatrzymania „Słowika”, „Pieprza” i „Cycka” doszło w jednym z warszawskich hoteli w trakcie przekazania pieniędzy za rzekomy dług. W akcji brali również udział policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrostycznego „BOA”. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Warszawski przedsiębiorca został zastraszony przez mężczyzn, którzy zażądali od niego zwrotu pieniędzy za rzekomy dług ciążący na partnerze biznesowym pokrzywdzonego.

Policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP ustalili, że do spotkania zastraszonego mężczyzny z wytypowanymi przez policjantów mężczyznami ma dojść w jednym z hoteli na terenie Warszawy. Stołeczni funkcjonariusze przy wsparciu policjantów z Centralnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji „BOA” przystąpili do akcji. Zatrzymali trzech mężczyzn w trakcie odbierania pieniędzy w hotelowej restauracji.

To osoby w wieku od 56 do 65 lat z bogatą przeszłością kryminalną. Są to ważne postaci w dawnych, podwarszawskich grupach przestępczych. Mężczyźni trafili do policyjnych aresztów. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Sąd na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie zastosował wobec „Słowika”, „Pieprza” i „Cycka” tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Podejrzanym zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Link do filmu: https://youtu.be/VwnknMAX--k?si=VtCk6VFfpV2WzmAG

WKS KSP

