Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów
Zatrzymaniem dwóch mężczyzn na gorącym uczynku przestępstwa zakończyła się akcja przeprowadzona przez policjantów stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców przy współpracy z policjantami z Radomia. Przedmiotem transakcji były paczki z marihuaną. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych mężczyzn, policjanci znaleźli również inne narkotyki i substancje. Zabezpieczono w sumie ponad 22 kilogramy różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych oraz substancji, które zostaną zbadane na dalszym etapie postępowania. Mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców podejrzani są o wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków.
Policjanci stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców przy wsparciu swoich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu obserwowali wytypowane przez siebie wcześniej miejsce.
W wyznaczonym czasie policjanci przystąpili do akcji i zatrzymali na gorącym uczynku 43-latka oraz 48-latka. Straszy z mężczyzn przekazał młodszemu torbę, w której jak się okazało, było prawie 8 kilogramów marihuany. Dzięki przeszukaniom pojazdów oraz miejsc zamieszkania obu mężczyzn na terenie Marek i Radomia, policjanci znaleźli jeszcze ponad 14 kilogramów różnego rodzaju środków psychoaktywnych, tj. marihuana, kokaina, heroina, amfetamina oraz klefedron, a także litr płynnej substancji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również szereg przedmiotów służących do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych.
Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu w Komendzie Stołecznej Policji, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie następnie mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
Prokuratura Rejonowa w Wołominie złożyła do sądu wnioski o zastosowanie wobec obu mężczyzn środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd Rejonowy w Wołominie uwzględnił wnioski i zastosował wobec 43-latka i 48-latka tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy.
Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała
Foto: WdsZPP KSP
Film: podkom. Rafał Markiewicz
Film Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów
Opis filmu: Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów
Pobierz plik Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów (format mp4 - rozmiar 40.74 MB)