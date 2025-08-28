Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Zatrzymaniem dwóch mężczyzn na gorącym uczynku przestępstwa zakończyła się akcja przeprowadzona przez policjantów stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców przy współpracy z policjantami z Radomia. Przedmiotem transakcji były paczki z marihuaną. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych mężczyzn, policjanci znaleźli również inne narkotyki i substancje. Zabezpieczono w sumie ponad 22 kilogramy różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych oraz substancji, które zostaną zbadane na dalszym etapie postępowania. Mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców podejrzani są o wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Policjanci stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców przy wsparciu swoich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu obserwowali wytypowane przez siebie wcześniej miejsce.

W wyznaczonym czasie policjanci przystąpili do akcji i zatrzymali na gorącym uczynku 43-latka oraz 48-latka. Straszy z mężczyzn przekazał młodszemu torbę, w której jak się okazało, było prawie 8 kilogramów marihuany. Dzięki przeszukaniom pojazdów oraz miejsc zamieszkania obu mężczyzn na terenie Marek i Radomia, policjanci znaleźli jeszcze ponad 14 kilogramów różnego rodzaju środków psychoaktywnych, tj. marihuana, kokaina, heroina, amfetamina oraz klefedron, a także litr płynnej substancji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również szereg przedmiotów służących do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu w Komendzie Stołecznej Policji, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie następnie mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie złożyła do sądu wnioski o zastosowanie wobec obu mężczyzn środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy w Wołominie uwzględnił wnioski i zastosował wobec 43-latka i 48-latka tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy.

Tekst: mł. asp. Bartłomiej Śniadała

Foto: WdsZPP KSP

Film: podkom. Rafał Markiewicz

Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów

Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów

Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów



Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów

Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów

Narkotykowa transakcja przerwana przez stołecznych policjantów

