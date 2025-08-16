Policyjne zabezpieczenia ważnych wydarzeń w Warszawie Data publikacji 16.08.2025 Powrót Drukuj Za nami dwa dni wytężonej służby policjantów. Zabezpieczenie centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego bez wątpienia było głównym celem działań. Wojskowa defilada na Wisłostradzie to olbrzymie wyzwanie logistyczne dla wszystkich służb, a dzięki wzorowej współpracy przebiegła ona bez zakłóceń. Obchody Święta Wojska Polskiego to nie tylko defilada, ale również szereg uroczystości wojskowych na terenie stolicy, a także innych miejsc, w których nad bezpieczeństwem czuwali policjanci garnizonu stołecznego oraz innych garnizonów z kraju. Warto podkreślić, że w tych dniach odbywały się również kolejne zaplanowane zgromadzenia i imprezy sportowe, w tym o randze europejskiej.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego

Zabezpieczenie wydarzeń związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego, w tym największego jakim była defilada na Wisłostradzie, było ogromnym przedsięwzięciem i wyzwaniem dla służb. Wszędzie tam, gdzie odbywały się okolicznościowe uroczystości, byli policjanci dbający o bezpieczeństwo ich uczestników. Funkcjonariusze stołecznego garnizonu byli wspierani przez policyjne siły z Polski.

Organizacja wojskowej defilady na jednej z głównych tras w Warszawie wiązała się utrudnieniami dla mieszkańców miasta i podróżnych. Policjanci zabezpieczali trasę przemarszu, kierowali ruchem w newralgicznych miejscach oraz wskazywali kierującym alternatywne trasy przejazdu. Wszystko po to, aby każdy bezpiecznie dotarł do celu, a sama uroczystość odbyła się bez zakłóceń.

Centralne Obchody Świata Wojska Polskiego to również szereg innych uroczystości z udziałem m.in. Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojskowych i samorządowych.

Policyjne zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń

Warto dodać, że w dniach 14-15 sierpnia w Warszawie odbyły się również dwie duże imprezy sportowe, nad których bezpiecznym przebiegiem czuwali policjanci. Mecze Legii Warszawa z AEK Larnaka w ramach eliminacji do Ligi Europy oraz Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów w ramach rozgrywek I Ligi przebiegły bez zakłóceń, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi stołecznych funkcjonariuszy.

W tych dniach miały miejsce również inne zgromadzenia. Wszędzie tam byli policjanci, którzy jak zawsze dbali o ich bezpieczny przebieg.

Pomagamy i chronimy

Policjanci pomagali także wszystkim, którzy z uwagi na wysokie temperatury doznali omdleń, zasłabli lub w inny sposób potrzebowali wsparcia i opieki. Funkcjonariusze z zaangażowaniem udzielali niezbędnej pomocy, a gdy zaszła taka potrzeba przekazywali takie osoby zespołom ratownictwa medycznego.

Ruch drogowy

Sierpniowy długi weekend oznacza dla wielu czas odpoczynku i wyjazdów. Jak zawsze policjanci stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących. W ramach międzynarodowej inicjatywy ROADPOL – Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. 14 sierpnia miały miejsce również ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Tego dnia policjanci z całego kraju, podobnie jak funkcjonariusze w innych państwach Europy, koncentrowali się na egzekwowaniu przestrzegania dozwolonych limitów prędkości. Policyjne działania związane z powrotami z weekendowych wyjazdów potrwają aż do poniedziałku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz filmu z policyjnych zabezpieczeń.

Tekst: kom. Małgorzata Wersocka (WKS KSP), mł. asp. Bartłomiej Śniadała (WKS KSP)

Foto i film: mł. asp. Jakub Gontarek (WKS KSP), sierż. szt. Kacper Wojteczko (KRP Warszawa I)