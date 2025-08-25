Kolejne 24 osoby zatrzymane do rozprowadzania narkotyków oraz ich produkcji na wielką skalę - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Kolejne 24 osoby zatrzymane do rozprowadzania narkotyków oraz ich produkcji na wielką skalę

Data publikacji 25.08.2025
Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji wspierani przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, lubelski i łódzki Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji oraz funkcjonariuszy z Komend Rejonowych i Powiatowych garnizonu stołecznego, zatrzymali 24 osoby, które wprowadzały do obrotu znaczne ilości narkotyków. Na okres 3 miesięcy tymczasowo aresztowano 22 z nich.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji prowadzą intensywne i skuteczne działania, które mają na celu zatrzymanie i postawienie przed sądem osób związanych z przestępczością narkotykową. Ich głównym celem jest zwalczanie przestępstw związanych z nielegalnym posiadaniem, handlem oraz produkcją środków odurzających.

Przedmiotowe śledztwo zostało zainicjowane ujawnieniem i likwidacją w marcu tego roku przez Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KSP nielegalnego laboratorium, w którym wytwarzano znaczne ilości syntetycznych narkotyków. Wówczas zatrzymano 3 podejrzanych. W konsekwencji wielomiesięcznego śledztwa nadzorowanego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, ustalono szczegóły i pełny zakres przestępczego procederu.

W wyniku zakrojonych na szeroką skalę działań stołeczni policjanci na polecenie prokuratora zatrzymali wszystkie 24 osoby aktywnie zaangażowane ww. działalność, które usłyszały zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Ponadto 3 osoby stanęły pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenia w ramach jej działalności blisko 1,5 tony klefedronu.

Policjanci w wyniku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczyli amunicję do broni palnej. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 170 tysięcy złotych.

Wobec 22 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch osób zastosowano dozór.
 

