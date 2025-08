Wykorzystał dane żołnierza, aby wyłudzić kredyt. Wpadł na gorącym uczynku

Data publikacji 05.08.2025

Najpierw skradł tożsamość czynnego żołnierza Wojska Polskiego, a następnie na fałszywe dane próbował wyłudzić kredyt. 23-latek wpadł na gorącym uczynku w momencie, kiedy aby uwiarygodnić swoje kłamstwa, umówił się z pracownikiem banku pod jednostką wojskową, aby podpisać umowę kredytową. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. 23-latek usłyszał zarzut oszustwa. Grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.