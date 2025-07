Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji Data publikacji 17.07.2025 Powrót Drukuj Za nami obchody 106. rocznicy powstania Policji Państwowej, które rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uroczystości z udziałem kierownictwa stołecznej Policji i zaproszonych gości odbyły się w Muzeum Wojska Polskiego. Kilkudziesięciu policjantów i pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji odebrało odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia. Wyróżnienia z okazji 100. rocznicy powstania Policji Kobiecej odebrało też 11 Pań.

Jak co roku uroczystości 106. rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą „Pamięci Poległych Policjantów” oraz pod tablicą pamiątkową usytuowaną na fasadzie Pałacu Mostowskich, poświęconą „Pamięci Oficerów i Podoficerów Policji Państwowej II RP – Cichociemnych - Żołnierzy Armii Krajowej” przez Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusza Walichnowskiego. Chwilę później Komendant Stołeczny złożył również wieniec w Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła się Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników garnizonu stołecznego Policji.

Główne uroczystości policyjnego święta odbyły się w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. Zapoczątkował je uroczysty apel, w którym udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, I Wicewojewoda Mazowiecki Robert Sitnik oraz Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski wraz z zastępcami, kierownictwo stołecznej Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji współpracujących w obszarze bezpieczeństwa ze stołeczną Policją, instytucji kulturalnych i duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również byli komendanci stołeczni Policji oraz przedstawiciele formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. Obchody honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

Dowódca uroczystości nadkom. Przemysław Idec złożył Panu Ministrowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki, następnie minutą ciszy i odegraniem utworu „Śpij Kolego” uczczono pamięć poległych policjantek i policjantów.

Szacownych gości, słowami wypowiedzianymi niegdyś przez Marka Aureliusza „Człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje”, powitał Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, który podkreślił, że słowa te przetrwały wieki i dziś są również niezwykle ważne i istotne i tyle samo warte. - Policjanci zajmują się niezwykle ważnymi sprawami, a mianowicie bezpieczeństwem, dlatego wartość policjantów komendy stołecznej jest tak ogromna, chodzi przede wszystkim o to, z jakim poświęceniem realizują swoje cele. Dzisiaj największym wyróżnieniem dla policjantów komendy stołecznej jest wyróżnienie, które otrzymaliśmy w ostatnim badaniu opinii publicznej, gdzie wskazano, że policjanci pełniący służbę w garnizonie stołecznym swoje zadania realizują na bardzo wysokim poziomie. To warszawiacy i mieszkańcy województwa mazowieckiego wskazali, że czują się bezpiecznie w swoim najbliższym otoczeniu. To jest najwyższe wyróżnienie, jakie mogliśmy dostać i za to wszystkim policjantom garnizonu stołecznego dziękuję.

Tegoroczne stołeczne obchody Święta Policji, to nie tylko 106. rocznica powstania Policji Państwowej, ale także jest to 100. rocznica powstania Policji Kobiecej. Stąd 11 Pań, policjantek i pracowników cywilnych, zostało przez specjalnie powołaną kapitułę wyróżnionych nagrodami motywacyjnymi.

Kobiety odnalazły się w tej służbie znakomicie – zauważył komendant insp. Dariusz Walichnowski – wśród nas jest wiele funkcjonariuszek, Są profesjonalne, zaangażowane. Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom za służbę w garnizonie stołecznym.

Na zakończenie Komendant stołeczny pogratulował wszystkim odznaczonym, nagrodzonym oraz mianowanym na wyższe stopnie służbowe i złożył serdeczne podziękowania policjantom i pracownikom Policji – gratuluję tym, którzy za chwilę otrzymają odznaczenia za Zasługi dla Policji. Wszystkim dziękuję za wytężoną pracę, życzę wielu sukcesów i tego, aby ta służba i praca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolic, w sposób ciągły i stały dostarczała należytej satysfakcji. Nie traćcie Państwo ducha walki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Święto Policji było doskonałą okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. W tym roku, Medalem za Długoletnią Służbę w Policji wyróżniono 98 funkcjonariuszy stołecznego garnizonu, 128 kolejnych otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 23 osoby uhonorowano Medalem za Zasługi dla Policji. Akty mianowania na wyższe stopnie odebrało natomiast 1319 policjantów.

List w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka odczytał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański – 106. rocznica powstania Policji Państwowej to wyjątkowy moment w historii formacji, która od ponad wieku czuwa nad bezpieczeństwem Rzeczpospolitej i obywateli. To przede wszystkim święto wszystkich tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem, odwagą i oddaniem wypełniają rotę policyjnego ślubowania. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Współczesna Policja to nie tylko nowoczesna formacja, ale przede wszystkim zespół ludzi głęboko zaangażowanych w misję niesienia pomocy, ochrony życia, zdrowia oraz mienia obywateli. Dziękuję za Państwa gotowość do działania(…).

Na zakończenie gratulacje odznaczonym i awansowanym złożył również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – chciałem Wam serdecznie podziękować za tę codzienną służbę, która nie jest łatwa, która wymaga wielu poświęceń, determinacji, ale gratuluję skuteczności. Bardzo dziękuję za otwartość w stosunku do wprowadzonych rozwiązań. Myślę, że w najbliższym czasie one przyniosą efekt.

Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

link do filmu: https://youtu.be/TeozBqzuNWk?si=9MpPktoC32pTRP_s

Tekst: Edyta Adamus

Film: podkom. Rafał Markiewiczm, mł. asp. Jakub Gontarek

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji Opis filmu: Stołeczne uroczystości z okazji Święta Policji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.