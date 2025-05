Magazyn z narkotykami przy ul. Brzeskiej zlikwidowany! Stołeczni wywiadowcy zabezpieczyli 3 kg narkotyków

Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj

Wczoraj w godzinach południowych policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji na strychu budynku przy ul. Brzeskiej zlokalizowali magazyn, w którym były przechowywane znaczne ilości różnego rodzaju narkotyków. Policjanci zatrzymali też 39-latka, do którego mogły należeć zabezpieczone środki odurzające. Ogółem policjanci przejęli 3 kilogramy różnego rodzaju narkotyków tj. heroiny, amfetaminy, mefedronu, kokainy i marihuany. To pokazuje, że policjanci reagują na każdą docierającą do nich informację i skutecznie reagują, ale też sami sprawdzają miejsca, gdzie może dochodzić do przestępstw.