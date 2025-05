Niedzielne zgromadzenia w centrum Warszawy - utrudnienia w ruchu Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj W niedzielę, 25 maja, w samo południe głównymi ulicami Warszawy przejdą uczestnicy dwóch zgromadzeń. W czasie Wielkiego Marszu Patriotów oraz Marszu za Polską kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami w Śródmieściu. Zachęcamy do zapoznania się z zaplanowanymi zmianami w ruchu i parkowaniu w centrum Warszawy. Apelujemy również do wszystkich o stosowanie się do wydawanych przez policjantów poleceń.

Organizatorzy zapowiadają, że w każdym z nich może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób. W zależności od liczby uczestników stołeczni policjanci mogą podjąć decyzję o zamknięciu nie tylko ulic na trasie marszów, ale także poprzecznych – w tym alej Jerozolimskich, Świętokrzyskiej, Królewskiej czy alei „Solidarności”.

O bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń, mieszkańców stolicy, kierowców, a także wszystkich osób, które tego dnia znajda się w Warszawie dbać będą stołeczni policjanci. Funkcjonariusze zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani monitorować będą miasto, trasy dojazdowe do stolicy oraz pilnować, aby nie doszło do zakłócenia porządku publicznego. Jesteśmy również przygotowani na to, aby tam, gdzie będzie to potrzebne, udzielać pomocy potrzebującym. Policyjni ratownicy medyczni będą służyli pomocą każdemu, kto będzie jej potrzebował. Będziemy również utrzymywać bezpośredni kontakt z pozostałymi służbami zaangażowanymi w zabezpieczenie tego wydarzenia. Natomiast policjanci stołecznej „drogówki” będą kierowali ruchem w newralgicznych miejscach, a także wskazywali kierowcom trasy alternatywne.

Wielki Marsz Patriotów

Niedzielne zgromadzenie zostało zaplanowane w godzinach 11:00-18:00. Jego częścią będzie przemarsz, który rozpocznie się o godzinie 12:00.Uczestnicy wydarzenia przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Na potrzebę budowy sceny na placu Konstytucji od czwartku rano został wygrodzony lewy pas ulicy Waryńskiego przed placem Konstytucji oraz fragment lewego pasa przy wjeździe na parking między jezdniami placu Konstytucji. Kierowcy nie zaparkują tu do niedzieli, 25 maja.

Przez całą niedzielę ulica Świętojerska będzie zamknięta od Bonifraterskiej do Andersa, a na Bonifraterskiej, pomiędzy Muranowską a Świętojerską zostanie wygrodzony prawy pas ruchu na jezdni w stronę placu Krasińskich. Zaparkują tu autokary, którymi przyjadą uczestnicy.

Przed rozpoczęciem marszu plac Bankowy zostanie zamknięty dla ruchu. Na końcu trasy zostanie zamknięta jezdnia ulicy Waryńskiego od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu Konstytucji.

Przez całą niedzielę, 25 maja, wzdłuż trasy przemarszu – także na wyznaczonych miejscach postojowych – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania samochodów na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły pojazdów z przepustkami.

Marsz za Polską

Uczestnicy „Marszu za Polską” o godzinie 12:00 wyruszą z ronda de Gaulle’a i przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Całe zgromadzenie zaplanowano od godziny 10:00 do 17:00.

W trakcie zbiórki uczestników policjanci mogą podjąć decyzję o zamknięciu ruchu między innymi w alejach Jerozolimskich. Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy policjanci mogą również podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu alei „Solidarności” i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Przypominamy, że obecnie w całej Polsce obowiązuje wprowadzony na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP). Kierując się względami bezpieczeństwa wspólnie ze Służbą Ochrony Państwa i Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podjęto decyzję o umieszczeniu na trasie przemarszów zapór antyterrorystycznych. Podjęte działania prewencyjne mają na celu wyeliminowania sytuacji, które mogłyby zakłócić właściwy przebieg niedzielnych zgromadzeń.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla uczestników zgromadzeń są to ważne wydarzenia. Nie możemy jednak zapominać o możliwych zagrożeniach, w tym tych o charakterze terrorystycznym, a także o bieżącej sytuacji geopolitycznej wymagającej wzmożonej czujności.

Apelujemy do uczestników oraz wszystkich przebywających w miejscach odbywających się zgromadzeń o informowanie policjantów o zaobserwowanych zagrożeniach i niepokojących sytuacjach.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

Źródło: UM Warszawa