Podstępem wyłudzali nieruchomości

Data publikacji 15.03.2025

Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw wrócili do sprawy związanej z tzw. gangiem trucicieli . Podjęta przez nich analiza akt sprawy z 2021 roku ujawniła szereg oszustw, jakie zostały dokonane przy przejmowaniu praw własności do nieruchomości. Kilka dni temu zatrzymali trzy osoby, które już usłyszały zarzuty oszustwa znacznej wartości, a także prania pieniędzy w związku z oszustwem. Podejrzani zostali objęci dozorem Policji, mają zakaz opuszczania kraju oraz zbliżania się do innych podejrzanych czy świadków. Dwie osoby, które również usłyszały zarzuty w tej sprawie, zostały doprowadzone z aresztów śledczych.