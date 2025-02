100 LAT KOBIET W POLICJI Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj 26 lutego 1925 r., czyli dokładnie 100 lat temu na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego utworzono policję kobiecą. Pierwsze stanowiska w których pełniły służbę kobiety powstały na terenie m. st. Warszawy. Aktualnie w Komendzie Stołecznej Policji pełni służbę 1740 policjantek, 1250 pracownic cywilnych, a 659 z nich to pracownice Korpusu Służby Cywilnej (Stan na 1 lutego 2025 r.).

Cyryl Ratajski w dniu 26 lutego 1925 roku będąc ministrem spraw wewnętrznych polecił utworzyć policję kobiecą. Po intensywnych pracach 15 kwietnia 1925 r. rozpoczął się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie kurs podstawowy dla policjantek. Pierwszym dowódcą kobiet została Stanisława Filipina Paleolog, która po ukończeniu szkolenia podstawowego ze stopniem st. przodownika Państwowej Policji została kierownikiem kobiecej Brygady Sanitarno-Obyczajowej Urzędu Śledczego Stołecznej Komendy.

Przyjęcia do policji kobiecej były bardzo restrykcyjne. Policjantką mogła zostać tylko panna lub bezdzietna wdowa w wieku od 25 do 45 lat, powyżej 164 cm wzrostu oraz posiadająca krótkie włosy. Kobieta musiała charakteryzować się nienaganną opinią wśród społeczności. W chwili zmiany stanu cywilnego zobowiązana była do odejścia ze służby.

Służba kobiet w policji znacząco różniła się od służby mężczyzn. Policjantki miały szczególne zadania min. współpracowały z organizacjami społecznymi, które miały na celu zwalczanie handlu ludźmi oraz sutenerstwo. Ważnym elementem w służbie kobiet była praca tzw „wychowawcza” uważano, że kobieta jest w stanie lepiej i skuteczniej dotrzeć do dzieci oraz kobiet potrzebujących pomocy. Początki służby dla kobiet były dość trudne, nie posiadały one munduru jednak z czasem kierownictwo postanowiło wdrożyć umundurowanie dzięki czemu poszanowanie policjantek wzrosło.

Wraz z roszącym zapotrzebowaniem minister spraw wewnętrznych 26 marca 1935 r., wydał rozporządzenie dotyczące rozpoczęcia kursu specjalistycznego który miał na celu uzupełnienie braków, które na przestrzeni lat zostały ujawnione. Kurs ten rozpoczął się 3 kwietnia 1935 r., i trwał 3 i pół miesiąca.

Po zakończeniu kursu przez 50 nowo przyjętych policjantek oraz 15 pozostających w służbie odbyły 4 tygodniową praktykę w Urzędzie Śledczym w Warszawie. Kolejne kursy 5 miesięczne odbyły się w 1936 r. oraz 1938 r., po których przyjęto do służby 100 kobiet. Po zakończeniu szkolenia, policjantki odbywały dwumiesięczne praktyki. Od tego momentu można mówić o funkcjonowaniu i prawidłowych strukturach kobiecej policji.

W 1935 r. do Polski przyjechały angielskie policjantki w celu szkolenia się i poznawania nowych umiejętności przydatnych w codziennej służbie. Po zakończonej wizycie i zdobytej wiedzy funkcjonariuszki wielokrotnie chwaliły polskie policjantki na łamach prasy za profesjonalizm oraz bardzo wysoki poziom wyszkolenia. Na X Międzynarodowym Kongresie Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi przedstawicielką była kom. Stanisława Paleolog, która po swojej wypowiedzi została oceniona bardzo profesjonalnie. Niejednokrotnie policja spoza granic Polski min. Nowego Yorku oraz Londynu korzystała z porad dotyczących min. organizacji jak i doświadczeń polskich kobiet w policji.

Kobiety podczas codziennej służby w policji wnoszą szeroko pojęte unikalne wartości interpersonalne takie jak empatia, cierpliwość i i zdolność do rozwiązywania konfliktów. Obecność kobiet w policji wpływa na przełamywanie stereotypów i promowanie równości płci. Pokazuje, że praca w służbach mundurowych nie jest zarezerwowana tylko dla mężczyzn a kobiety mogą również skutecznie pełnić służbę, podejmować decyzje, wykonywać trudne zadania i pełnić odpowiedzialne role.

Film w dobrej jakości: https://youtu.be/iwAyasYR7s8?si=CZV42j5X-cnjTkjP

tekst: mł. asp. Olga Pinkiewicz

zdjęcia: Marek Szałajski

film: podkom. Rafał Markiewicz

