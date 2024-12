Ekstradycja podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Podejrzany o zabójstwo na warszawskim Nowym Świecie jest już w rękach stołecznej policji. To kolejna już osoba, której nie udało się uniknąć ekstradycji. Mężczyzna odpowie za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Bez wątpienia to efekt skutecznej współpracy międzynarodowej oraz ogromnej determinacji i zaangażowania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji.

26-latek niemal 2 lata od zatrzymania znajdował się w tureckim areszcie. 31 maja 2022 roku wszczęto sprawę poszukiwawczą prowadzoną na podstawie listu gończego z 27 maja 2022 roku, wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Od początku sprawa była prowadzona przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji, w którym podjęto szereg czynności operacyjnych oraz analitycznych za poszukiwanym Dawidem M. W działaniach uczestniczyły także inne komórki, w tym Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji. W sprawę zaangażowane były Prokuratura Krajowa i Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

W efekcie szerokiej współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami, władze tureckie poinformowały Prokuraturę Krajową o podjęciu decyzji o ekstradycji polskiego obywatela. Dziś ostatecznie prowadzona sprawa znalazła swój finał. Po niemal dwóch latach od zatrzymania mężczyzna wrócił do Polski, gdzie odpowie przed wymiarem sprawiedliwości.

Do zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie doszło nad ranem 8 maja 2022 roku. Pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy, poszkodowany zmarł. W sprawie zatrzymano dotąd dwóch podejrzanych, którzy brali udział w zdarzeniu. W styczniu 2023 roku policja zatrzymała 28-letniego wówczas Łukasza G., zaś w czerwcu ub. roku doszło do zatrzymania 24-letniego Sebastiana W. Dawid M., po dwóch dniach od zabójstwa, dostał się do Turcji wykorzystując dowód osobisty swojego brata. 14 marca 2023 roku został zidentyfikowany i zatrzymany przez turecką policję. Od tego czasu trwały starania o jego skuteczną ekstradycję do kraju.

Link do filmu w dobrej jakości:

https://www.youtube.com/watch?v=PKLNR3pg1co

Tekst. podkom. Jacek Wiśniewski

