Po 24 latach odpowiedzą za zabójstwo dwóch 18-latek Data publikacji 16.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci stołecznego „Archiwum X” pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie rozwiązali sprawę zabójstwa dwóch młodych kobiet, do jakiego doszło 6 sierpnia 2000 roku. Kilka dni temu w Wołominie i Radzyminie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 47 i 41 lat, którzy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty zabójstwa w związku ze zgwałceniem. Taki sam zarzut został przedstawiony 45-latkowi, który już odsiadywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Grozi im kara nie mniejsza niż 12 lat lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa, którą rozwiązali policjanci „Archiwum X” Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji dotyczy zabójstwa dwóch uczennic szkoły średniej, do którego doszło 6 sierpnia 2000 roku w Radzyminie. Anna K. i Marta Sz. bawiły się wówczas ze znajomymi z okolicznych miejscowości na festynie i były umówione na powrót do domu o godz. 22:30. Na miejsce spotkania z rodzicami nigdy nie dotarły i ich los pozostawał nieznany. Pomimo szeroko zakrojonych czynności poszukiwawczych, nie ustalono wówczas miejsca pobytu pokrzywdzonych i postępowanie dotyczące pozbawienia wolności Anny K. i Marty Sz. i ich ewentualnego zabójstwa, zostało 20 lat temu umorzone.

W 2023 roku funkcjonariusze Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wraz z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, powrócili do sprawy i dzięki wykonanym czynnościom i współpracy z biegłymi oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerią Wojskową, ustalili przebieg zdarzeń podczas festynu 6 sierpnia 2000 r. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu zabójstwa trzem mężczyznom, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali wraz z nimi i byli ostatnimi osobami, które widziały Annę K. i Martę Sz. żywe.

Mężczyźni zostali zatrzymani przez stołecznych policjantów, których podczas działań wsparli funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku. Do zatrzymań doszło w Radzyminie i w Wołominie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 47 i 41-latkowi zarzut podwójnego zabójstwa dokonanego w związku ze zgwałceniem. Za to samo odpowie doprowadzony z zakładu karnego 45-latek. Wszyscy odpowiedzą za popełnienie przestępstwa działając wspólnie i w porozumieniu. Na wniosek prokuratora wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia/film: asp. Jacek Sobociński

Sprawcy podwójnego zabójstwa sprzed 24 lat zatrzymani

